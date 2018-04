Andrei Năstase: Contracandidatul meu principal la alegerile din Chişinău este Plahotniuc, care se ascunde şi după Ion Ceban, şi după Silvia Radu, şi după alţi indivizi care vor fi lansaţi în campanie

Conştienţi că lupta pentru Primăria Chişinău se duce în condiţii inegale şi ilegale, liderii celor două partide anti-oligarhice - Maia Sandu şi Andrei Năstase - se vor asigura că sunt suficienţi oameni la secţiile de votare pentru a nu permite fraudarea alegerilor, scrie Epochtimes.ro Din momentul în care şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de primar general al capitalei, preşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr Andrei Năstase a declarat ironic că a simţit un ”sprijin enorm” din partea Partidului Democrat care a afirmat recent că va susţine candidatul pro-european indiferent care ar fi acesta.Năstase a făcut referire în special la ştirile difuzate de posturile TV ce aparţin liderului democrat, Vlad Plahotniuc, care, pe lângă faptul că nu au fost prea multe, au fost si denigratoare.”Vreau să-i spun şi lui Plahotniuc şi holdingului lui s-o ţină tot aşa, să lovească în mine cât poate. Cât el mă loveşte, eu întineresc. Acesta este sprijinul real al lui Plahotniuc şi al Partidului Democrat şi s-o ţină tot aşa. Vorbesc despre tot felul de minciuni, bazându-se pe nişte surse obscure, site-uri pe care postează fake-news-uri şi pe urmă le tirajează în spaţiul public prin intermediul holdingului audiovizual”, a mărturisit liderul Platformei DA, în cadrul emisiunii ”Politica” de la TV 8.Paralel cu aşa-zisa susţinere oferită lui Andrei Năstase, mass media deţinută de Plahotniuc difuzează zilnic multiple ştiri pozitive despre actualul primar general interimar, Silvia Radu.În replică, preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, a specificat că Plahotniuc nu se va aventura s-o sprijine deschis pe Silvia Radu pentru să ştie cât de toxică ar fi susţinerea lui.”Pe de altă parte, televiziunile finanţate de el, evident că sunt puse la dispoziţia acestei persoane (Silvia Radu, n.r.) şi se face campanie la greu, chiar dacă nu şi-a anunţat încă disponibilitatea de a participa în aceste alegeri. E evident pentru toată lumea, nici nu cred că merită prea multă analiză”, a specificat Maia Sandu.Totodată, preşedintele Platformei DA a ţinut să sublinieze că tot linşajul mediatic lansat de presa liderului PD, o să-l publice pe pagina sa de Facebook, întrucât, ”oamenii trebuie să vadă în ce condiţii eu lupt cu acest regim”.Politicianul a mai menţionat că la sugestia unui coleg din societatea civilă, va fi efectuată şi o monitorizare a ştirilor denigratoare la adresa sa, fiind deja solicitat sprijinul celor de la Apolo care monitorizează pirateria, propaganda etc. Acesta a subliniat că vor face demersuri şi către OSCE şi alte instituţii care sunt acreditate în Republica Moldova pentru a monitoriza acest proces.Conştienţi că lupta pentru Primăria Chişinău se duce în condiţii inegale, Maia Sandu a afirmat că nici nu se aşteaptă cineva la alegeri libere şi corecte. ”Avem suficiente motive să credem că vor fi folosite toate resursele administrative în mod ilegal, inclusiv pentru că PD controlează şi Primăria Chişinău. Suntem conştienţi de toate riscurile şi o să ne asigurăm că sunt suficienţi oameni care să nu permită fraudarea”, a adăugat politiciana.La întrebarea cine este contracandidatul său principal la alegerile locale anticipate din municipiul Chişinău, Andrei Năstase a răspuns că acesta este Plahotniuc care se ascunde şi după Ion Ceban, şi după Silvia Radu şi după ”alţi indivizi care vor fi lansaţi în acesta campanie”.Menţionăm că, până în prezent, pe lângă reprezentantul Platformei DA şi PAS, Andrei Năstase, şi-au anunţat participarea în cursa electorală pentru capitală socialistul Ion Ceban, liberalul Valeriu Munteanu, reprezentanta Partidului Şor, Reghina Apostolova. PDM, PCRM şi PLDM au anunţat că nu vor înainta candidaţi proprii.La Chişinău se speculează că şi actualul primar interimar Silvia Radu va participa, cel mai probabil, în calitate de candidat independent, sprijinită din umbră de democraţi.