Valentina Buliga, acuzată de minciuni de către cetăţenii din diasporă; „Am rămas înmărmuriţi când deputata PD ne-a spus că acum un medic de familie din RM are un salariu de 17.000 de lei”

Sunt un cetăţean aflat în Diasporă. Am plecat de Acasă în căutarea unui trai decent, de fapt, ca şi sutele de mii de conaţionali de-ai mei.Plecând, am crezut că ne vor lăsa în pace, măcar aici, în Spania. Dar nu a fost să fie. Politicienii mincinoşi şi corupţi ne ajung şi aici, încercând să ne măgulească cu vorbe mieroase şi pline de neadevăr. Precum este şi vizita înfăptuită la noi, aici în Spania, a d-nei Valentina Buliga.Ne dureau urechile să-i tot auzim laudele necontenite, aduse lui Plahotniuc. Noi, cei prezenţi în sală, evident ne-am revoltat, dar încercările noastre de a filma întrevederea au fost zădărnicite. Întrebările noastre au fost astupate. Ei doar sunt obişnuiţi să ne facă să ne simţim de nimic.Dar, în momentul când dna pedistă ne-a spus ca acum un medic de familie din R. Moldova are un salariu de 17.000 de lei, am rămas înmărmuriţi. Poate noi, cei plecaţi, nu suntem la curent cu tot ce se întâmplă în ţară. Poate doar nouă ne pare că medicii părăsesc ţara pentru că au salariu de 17000 de lei!!! Informaţi-ne, dacă noi cumva greşim şi are ea, dna Buliga, dreptate. Şi că pensiile au crescut şi că sunt extrem de rare, sau cazuri aparte, precum s-a exprimat d-neaei, că pensiile de acasă ar fi de 900 lei.Şi că la profesori s-a mărit salarul, poate nu chiar aşa mult, dar, totuşi, a crescut şi acesta.De preţurile care cresc de trei ori mai repede decât pensiile şi salariile dna nu ne-a vorbit. Poate ele chiar şi au scăzut, iar noi nu ştim?Informaţi-ne şi pe noi, cetăţenii din Diasporă, nevoiţi să plece de Acasă într-un număr atât de mare, căci politicul de la guvernare crede că ne poate lucra la greu.Ne povestesc despre 1200 km de drumuri şi arene somptuoase, despre poveşti cu zmei şi cât de bun e Plahotniuc.Haideţi să facem ceva pentru Moldova noastră, să nu o sa lăsam aşa, de izbelişte, la cheremul unor bandiţi profitori.Ce idei şi propuneri aveţi, cum putem ajuta mai bine oamenii rămaşi Acasă? Am impresie că e vreme de ciumă în Moldovioara mea, iar hoţii fac chilipir şi dezmăţ!