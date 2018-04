​Andrei Năstase: Nu mă preocupă demnităţile publice ca scop în sine, ci ca mijloace de întoarcere a ţării cetăţenilor şi redare acestora a unei vieţi mai bune la noi acasă

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, susţine că nu îl preocupă demnităţile publice ca scop în sine, ci ca mijloace de întoarcere a ţării cetăţenilor şi redare acestora a unei vieţi mai bune la ei acasă.



„În aceste luni capitala ţării, Chişinăul rămâne a fi o prioritate, o primă redută pe care trebuie să o cucerim împreună, să o întoarcem oamenilor. Continui zilnic întâlnirile cu locuitorii oraşului la pieţe, pe alei, între blocurile de locuit, în suburbii”, a declarat Andrei Năstase.



„În paralel însă, am dat start şi campaniei de edificare a unor stafuri comune locale la nivelul întregii ţări în perspectiva parlamentarelor, dar şi al sprijinului în bătălia pentru primăria capitalei. La Orhei am avut întâlniri foarte eficiente cu echipele teritoriale ale Platformei DA, PAS şi PLDM. Am văzut pe viu ce înseamnă să fim uniţi. Solidarizarea aceasta îţi dă puteri înzecite, speranţa prinde aripi. Orheiul nu mai este un oraş atât de uşor de manipulat, chiar dacă unii au aruncat în mulţime cu câteva milioane din miliardele furate”, a spus liderul Platformei DA.



Ulterior, Andrei Năstase a mers la piaţa agroalimentară din Orhei.



„Ciudat lucru, dar şi aici oamenii au fost interesaţi de calitatea mea de candidat unic al opoziţiei unite pentru capitală şi am fost luat la întrebări apropo de viziunea echipei mele asupra transformărilor după alegeri”, a declarat liderul Platformei DA.



„După o comunicare de suflet, mulţi concetăţeni cu greu depăşind regretele că m-am retras în prezidenţiale şi că ar fi trebuit să ţintim în continuare parlamentul sau preşedinţia, pe final oamenii din partea locului, au înţeles perfect că nu mă preocupă demnităţile publice ca scop în sine, ci ca mijloace de întoarcere a ţării cetăţenilor şi redare acestora a unei vieţi mai bune la noi acasă”, a spus Andrei Năstase.