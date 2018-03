Andrei Năstase: Plahotniuc şi Dodon vor miza pe Silvia Radu; Doar un candidat puternic al opoziţiei proeuropene are şansa reală de a câştiga Primăria Chişinău

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 09.03.2018 13:54

Candidatul comun la Primăria Chişinău, pe care va miza Plahotniuc şi Dodon, este Silvia Radu. Doar un candidat puternic al opoziţiei proeuropene are o şansă reală de a câştiga alegerile pentru funcţia de primar al capitalei.



Sunt declaraţiile preşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, candidat la alegerile din Chişinău.



„Candidatul comun al lui Plahotniuc şi al lui Dodon este Silvia Radu. Dodon este vasalul lui Plahotniuc, acum ei ambii vor miza pe Silvia Radu. Candidatul socialiştilor nu are nici o şansă”, a declarat Andrei Năstase în cadrul unei emisiuni la Pro TV.



Referindu-se la oferta făcută Partidului Acţiune şi Solidaritate de a susţine candidatul Platformei DA, Andrei Năstase a precizat că asemenea discuţii au fost purtate mai demult.



„Un candidat puternic al opoziţiei proeuropene are o şansă reală de a câştiga. Discuţii despre un candidat comun noi purtăm cu colegii de la PAS încă mai demult. Noi am mers pe o alianţă între cele două partide emergente. Tot atunci am lansat ideea unei alianţe de lungă durată. Acum aşteptam sprijinul colegilor noştri, în primul rând al celor de la PAS. Suntem siguri că împreună vom putea lua capitala. Va fi o campanie infernală. Am discutat la partid şi despre candidatul pentru Bălţi. În momentul de faţă avem o idee privind candidatul nostru, dar aşteptam să vedem ce spun cei de la PAS”, a menţionat Andrei Năstase.



Liderul Platformei DA a fost solicitat să comenteze situaţia fostului edil al capitalei, Dorin Chirtoacă, care este cercetat pentru trafic de influenţă şi corupere pasivă în dosarul parcărilor cu plată.



„Pentru noi, mai presus decât orice este legea. Eu nu sunt judecătorul lui Chirtoacă. Cred că a greşit atunci când a avut un anturaj pe care nu şi l-a ales pe bază de concurs, dar pe alte relaţii. Bunăoară, acest Gamreţchi. Nu sunt în măsură să judec eu, dar vreau să fac o analiză foarte serioasă a capitalei. Dacă ar fi fost mai multă transparenţă, ar fi mult mai bine. Dacă ar fi fost mai multă verificare, pentru că legea îi oferă controlul... Cred că aici au fost probleme şi pe asemenea fundal s-au gasit oameni care i-au vrut rău la primarie”, a mai spus Andrei Năstase.