Andrei Năstase: „Voi crea o echipă puternică, care să asigure promovarea unor politici eficiente pentru dezvoltarea municipiului Chişinău”

Liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a vorbit despre acţiunile care vor fi întreprinse atunci când va ajunge în funcţia de primar al capitalei.Potrivit lui Andrei Năstase, prima direcţie de activitate va fi consolidarea echipei primarului general. „Vom crea o echipă puternică, care să asigure promovarea unor politici eficiente în vederea dezvoltării municipiului Chişinău. De asemenea, vom utiliza atribuţiile primarului în ceea ce priveşte numirea şi încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă cu personalul primăriei, pretorii, vicepretorii şi secretarii preturilor de sector, conducătorii subdiviziunilor administraţiei publice municipale (direcţii generale, direcţii, servicii etc.), conducătorii de servicii publice, conducătorii instituţiilor publice municipale, conducătorii întreprinderilor municipale aşa cum prevede expres Legea”, a declarat liderul Platformei DA în cadrul unui interviu pentru portalul Tribuna „În acelaşi timp, aş vrea să fiu foarte clar: noi nu vom face „epurări administrative” cu scopul de a politiza instituţia. Unele schimbări care vor avea loc, vor fi realizate strict în scopul eficientizării managementului Primăriei, iar oamenii instalaţi acolo vor fi selectaţi pe criteriile integrităţii, profesionalismului şi meritocraţiei. Vom face uz de atribuţiile primarului şi în ceea ce priveşte conducerea, coordonarea şi controlul asupra activităţii serviciilor publice municipale”, a adăugat Andrei Năstase.În continuare, preşedintele Platformei DA a spus că o altă direcţie de activitate va fi colaborarea instituţională cu Consiliul Municipal Chişinău în interesul chişinăuienilor.„Vom încerca să avem o relaţie corectă cu acesta. Dacă majoritatea „multicoloră” în Consiliu va încerca să boicoteze activitatea primarului, nu vom avea altă soluţie decât să facem uz de atribuţiile primarului care sunt destul de mari. Sperăm însă în discernământul aleşilor locali şi o conlucrare în beneficiul chişinăuienilor”, a explicat Andrei Năstase.În context, liderul DA a mai spus că „aş vrea ca locuitorii municipiului Chişinău să fie conştienţi de faptul că Primarul general are suficiente atribuţii pentru a-şi pune în aplicare angajamentele electorale. Aceste atribuţii vizează toate aspectele administrării municipiului Chişinău, cum ar fi: conducerea activităţii executive a Primăriei, atribuţii care vizează administrarea patrimoniului municipal, atribuţii în domeniul elaborării şi gestionării bugetului municipal”.„În acest sens, vom depune toate eforturile pentru a pune timp de un an bazele realizării angajamentelor făcute, iar la alegerile locale din 2019, vom solicita de la locuitorii municipiului Chişinău majoritatea în Consiliu pentru a îndeplini plenar toate proiectele frumoase şi utile pentru capitala noastră”, a punctat Andrei Năstase.