Expert: Favoritul lui Plahotniuc la alegerile pentru primăria Chişinău este candidatul care va fi înaintat oficial de PSRM

Oligarhul Vladimir Plahotniuc va avea mai mulţi candidaţi la alegerile pentru funcţia de primar al capitalei, însă favoritul acestuia este candidatul care va fi înaintat oficial de Partidul Socialiştilor, consideră activistul civic Valeriu Paşa.„Se repetă scenariul de la alegerile prezidenţiale, or, Partidul Democrat nu va avea un candidat înaintat pentru alegerile în Primăria Chişinău. Era unul dintre scenariile verosimile, deoarece este cunoscut. În condiţiile în care ratingul extrem de mic al PD-ului în Chişinău şi pur şi simplu nu vor să se facă de ruşine la fel cum a fost la prezidenţiale. Iar asta deloc nu înseamnă că nu vor exista candidaţi ai lui Vlad Plahotniuc în alegeri. Faptul că Partidul Democrat nu are candidaţi nu înseamnă că Vlad Plahotniuc nu va avea candidat şi insist că nu va fi doar unul, eu cred că vor fi cel puţin trei. Deja sub ce sigle vor veni ei şi din partea căror partide, asta mai puţin contează. Plahotniuc va avea candidaţi la aceste alegeri şi nu doar unul”, a declarat Valeriu Paşa la Europa Liberă „Există o singură constantă şi asta este anti-ratingul enorm, ura efectivă pe care o au moldovenii faţă de Vlad Plahotniuc şi dacă vrei să murdăreşti ceva, dacă vrei ca ceva să fie împotriva placului cetăţenilor, păi, asociază-l cu Vlad Plahotniuc. Dacă te-a susţinut acesta, s-ar putea să nu mai treci”, a adăugat expertul.