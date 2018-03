VIDEO

Dezbateri aprinse la Comisia Juridică: „Se pregăteşte terenul pentru a refuza din nou înregistrarea grupului de iniţiativă privind organizarea referendumului antimixt”; Sîrbu: „Afară!”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 07.03.2018 14:36

Autorităţile pregătesc terenul pentru a refuza din nou înregistrarea grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului legislativ de abrogare a sistemului electoral mixt. Astfel au calificat membrii grupului decizia Comisiei Juridice din Parlament care, la solicitarea CEC, a emis astăzi un aviz consultativ.



Deputatul PD, Sergiu Sîrbu, a propus ca în această opinie să fie indicat faptul că cetăţenii au dreptul de a organiza numai referendumuri consultative, nu şi legislative. Acest fapt i-a nemulţumit pe reprezentanţii grupului de iniţiativă prezenţi la şedinţă, care au încercat să-şi expună poziţia. Ei au fost însă împiedicaţi de şefa Comisiei, Raisa Apolschi, care le-au sugerat să păstreze tăcerea, întrucât nu sunt membri ai acestei comisii.



„Procesul transparent din Parlament înseamnă să-ţi spui o părere, iar a asista nu înseamnă să fii mut. Aceste persoane reprezintă sute de oameni care au semnat”, le-a luat apărarea deputatul PLDM, Tudor Deliu. Legislatorul a adăugat că demersul CEC nu poate fi examinat, întrucât instituţia nu a examinat chestiunea în şedinţă.



„Suveranitatea aparţine poporului direct sau prin intermediul instituţiilor. Constituţia prevede inclusiv dreptul cetăţenilor de a organiza referendumuri. Dacă permitem dreptul de a organiza referendum de modificare a Constituţiei, care este legea supremă a statului, de ce Comisia Juridică propune ca cetăţeanul să nu aibă dreptul la referendum legislativ? Este o decizie foarte periculoasă care va fi fluturată de CEC”, a adăugat Tudor Deliu, care ulterior a părăsit în semn de protest şedinţa Comisiei.



Au urmat un schimb de replici, iar preşedintele grupului de iniţiativă privind organizarea referendumului de anulare a sistemului mixt, Ştefan Gligor, l-a numit pe Sergiu Sîrbu „agramat”, fapt care l-a scos din sărite pe deputatul PD. „Auzi tu, clovnule, am să-ţi spun acuş cine-i agramat”, a reacţionat Sârbu.



Ulterior, şefa Comisiei, Raisa Apolschi, le-a cerut activiştilor să părăsească şedinţa. „Afară! Afară”, a fost de-acord Sîrbu. „Nu ne spuneţi „afară”. Avem mai multă legitimitate decât toţi voi împreună. Aţi comis un abuz”, a spus Ştefan Gligor.



„CEC-ul are dubii că cetăţenii au acest drept, iar Serioja Sârbu cu mai mulţi colegi de-ai lui îl susţin. Cu toate că avizul Comisiei Juridice este unul consultativ, suntem siguri că se pregăteşte terenul pentru a refuza înregistrarea grupului de iniţiativă în mod repetat”, a comentat ulterior pe Facebook preşedintele grupului de iniţiativă.



„Vă atrag atenţia asupra faptului că demersul CEC a fost adresat Parlamentului şi nu Comisiei parlamentare. Or, prin demers se solicita interpretarea legislaţiei de Parlament, dar deoarece acest lucru nu se reuşea până luni, 12 martie, când se întruneste CEC-ul să examineze înregistrarea grupului, PD a decis să emită un aviz al Comisiei care va servi temei de refuz pentru CEC, chiar dacă nu produce efecte juridice şi este consultativ. Cu alte cuvinte procesul de uzurpare a puterii în acest stat şi anihilarea suveranităţii poporului este în plină desfăşurare”, a adăugat Ştefan Gligor.



Amintim că prima cerere de înregistrare a grupului de iniţiativă a fost respinsă de CEC în ianuarie curent. Drept consecinţă, pe 11 februarie a fost constituit un nou grup pentru iniţierea referendumului legislativ, privind adoptarea Legii cu privire la sistemul electoral al Republicii Moldova. CEC urmează să ia o decizie cu privire la înregistrarea noului grup în şedinţa din 12 martie.