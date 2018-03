Andrei Năstase, la discuţii cu ambasadorul Franţei în RM, Pascal Le Deunff: „Nu putem aştepta reforme de la o guvernare oligarhică”

FOTO

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a avut o întâlnire cu ambasadorul Franţei în Republica Moldova, Excelenţa Sa, Pascal Le Deunff. La întâlnire a participat şi Alexandru Slusari, vicepreşedintele formaţiunii.Andrei Năstase a mulţumit oaspetelui său pentru iniţiativa de a avea discuţii pe marginea situaţiei socio-politice din Republica Moldova şi a menţionat importanţa menţinerii şi accelerării relaţiilor bilaterale dintre cele două ţări în toate domeniile.„Ambasadorul Pascal Le Deunff, a spus că este la curent cu multe aspecte ale situaţiei politice moldoveneşti şi că îi sunt cunoscute principalele probleme de aici. Ambasadorul francez a menţionat importanţa reformelor reale în justiţie, a libertăţii presei, lupta împotriva corupţiei etc., comandamente esenţiale pentru deblocarea relaţiilor cu UE: „Deşi există unele realizări, noi am criticat guvernul de la Chişinău şi am înaintat condiţionalităţi clare pentru finanţare, care ţin de funcţionalitatea principiilor democratice, a statului de drept. La sfârşitul lunii martie o delegaţie a Comisiei de la Veneţia va veni în Republica Moldova şi va evalua situaţia, înainte de luarea de către Bruxelles a deciziei privind finanţarea”, se arată într-un comunicat.Preşedintele Platformei DA a spus că, fiind membru observator al PPE, partidul pe care îl conduce împărtăşeşte implicit valorile europene şi îşi bazează activitatea pe conceptul de democratizare, modernizare, restabilire a principiilor statului de drept şi readucerea Republicii Moldova pe făgaşul normalităţii. Andrei Năstase a remarcat şi similitudinea clară a poziţiilor celor prezenţi la discuţie asupra restanţelor mai mult decât evidente ale guvernării, remarcând că „trebuie să se atragă atenţie la aşa-zişii stegari ai UE în Republica Moldova, căci din 2009 încoace în spatele acestei flamuri s-au produs lucruri foarte grave cum ar fi landromatul rusesc şi furtul miliardului, capturarea instituţiilor de drept şi de reglementare şi aservirea oligarhică a acestora”.„Nu putem aştepta de la o guvernare oligarhică reforme veritabile, atunci când de ani de zile dispune de toate condiţiile, inclusiv susţinerea partenerilor de dezvoltare, dar nu au făcut nimic” – a spus Alexandru Slusari, referindu-se la condiţionalităţile care vizează deblocarea finanţării Republicii Moldova de către UE. În mod categoric, condiţionalităţile nu pot fi ignorate, mai ales în interesul cetăţeanului.În cadrul întâlnirii au fost discutate mai multe probleme grave cu care se confruntă societatea moldovenească. Printre acestea inoportunitatea schimbării sistemului electoral, necesitatea abolirii votului mixt ca o condiţie primordială pentru deblocarea finanţării Republicii Moldova de către UE, pericolul fraudării alegerilor parlamentare, modalitatea în care PD, având doar 19 mandate după alegerile parlamentare din 2014, controlează acum peste 60 de deputaţi, etc. Andrei Năstase a vorbit şi despre manipularea crasă, linşajul mediatic şi lipsa concurenţei loiale pe piaţa media, adresând oaspetelui său solicitarea de sprijin pentru presa liberă în general şi a posturilor de televiziune hărţuite de regimul oligarhic.„La întâlnire au fost abordate şi alte aspecte importante, precum strategiile electorale ale Platformei Demnitate şi Adevăr, necesitatea imperativă de a consolida blocul politic pro-european, anti-oligarhic. Având în vedere decizia recentă a Platformei DA de a-i susţine candidatura pentru primăria Chişinăului, Andrei Năstase şi-a exprimat şi interesul pentru modul de gestionare al Capitalei Franţei, Paris, apreciind totodată importanţa valorilor privind libertatea, fraternitatea, justiţia socială, principiile democraţiei şi statutului de drept pe care Franţa ni le-a transmis de-a lungul istoriei şi care pentru noi reprezintă adevărate modele de urmat”, se mai menţionează în comunicat.Participanţii la întrevedere au discutat, de asemenea, şi situaţia din Transnistria. „Acolo este un regim susţinut de Kremlin, şi întreţinut de regimul oligarhic de la Chişinău pe banii încasaţi în mod arbitrar de la contribuabilii de pe malul drept al Nistrului, prin scheme frauduloase cu implicarea offshorurilor” – a spus Andrei Năstase.Cei prezenţi la întrevedere s-au arătat dispuşi să menţină contacte regulate şi să întreţină cât mai des posibil asemenea discuţii sincere, cordiale şi extrem de eficiente pentru cunoaşterea obiectivă a realităţilor de la Chişinău de către misiunile diplomatice ale ţărilor decidente asupra susţinerii europene, inclusiv financiare a Republicii Moldova.