Declaraţia Consiliului Politic Naţional al Platformei DA cu privire la desemnarea candidatului la alegerile pentru funcţia de primar al capitalei

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.03.2018 12:49

Chiar din momentul apariţiei sale, Platforma Demnitate şi Adevăr a pledat constant şi insistent pentru unitatea şi consolidarea tuturor forţelor civice şi politice anti-oligarhice şi pro-europene. Astfel, am demonstrat prin fapte, nu prin vorbe, că ştim să punem interesul naţional deasupra intereselor partinice.



Atunci când am ieşit în stradă să protestăm împotriva regimului oligarhic care a pus la cale cel mai mare jaf din istoria ţării noastre, nu ne-am întrebat dacă zecile şi sutele de mii de compatrioţi de lângă noi sunt de dreapta sau de stânga, unionişti sau statalişti.



Am înţeles că aceste diferenţe doar ne dezbină, iar ceea ce ne apropie e mult mai important decât ceea ce ne desparte. Pentru că ne-a unit şi ne uneşte în continuare dragostea de tară, grija faţă de oameni, demnitatea şi adevărul.



Ne-am asumat atunci un principiu la care nu vom renunţa niciodată, şi anume: “Noi facem istorie, nu doar politică!” Rămânem în continuare ataşaţi acestui deziderat care a ajuns a fi un adevărat crez al nostru.



Considerăm, în continuare, alături de zecile şi sutele de mii de oameni cu care am ieşit în stradă, că e nevoie de o nouă clasă politică şi că schimbările fundamentale de care are nevoie Republica Moldova nu pot fi făcute cu hoţi şi tâlhari, cu mafioţi şi oligarhi, ci doar cu oameni politici cinstiţi, curaţi şi competenţi, oameni care au demonstrat în timp că nu pot fi influenţaţi de nimeni, nici din interior, nici din exterior şi că ştiu să se sacrifice în interesul cetăţenilor. Noi, cei de la Platforma DA, suntem mai hotărâţi ca niciodată.



Iată de ce, Consiliul Politic Naţional al Platformei DA, întrunit sâmbătă, 3 martie 2018, a hotărât că e momentul ca Platforma DA să se implice decisiv în schimbarea pe care o aşteaptă oamenii de acasă şi din diaspora, desemnând un candidat propriu la primul mare test electoral din acest an, alegerile anticipate pentru funcţia de Primar General al municipiului Chişinău.



După consultările şi dezbaterile produse în cadrul structurilor teritoriale ale Platformei DA, Consiliul Politic Naţional a confirmat în unanimitate hotărârea Biroului Politic cu privire la nominalizarea liderului formaţiunii, Andrei Năstase, în calitate de candidat al Platformei Demnitate şi Adevăr la funcţia de Primar al Capitalei!



Momentul istoric ne obligă să ne asumăm această luptă pentru Capitală chiar de la vârful partidului.



Consiliul Politic Naţional consideră că alegerile pentru Chişinău nu reprezintă doar o bătălie pentru o administrare calitativă a municipiului, ajuns să se zbată în haos şi corupţie, ci şi începutul unei schimbări fundamentale la nivelul întregii ţări.



Avem certitudinea că alegerile de la Chişinău şi câştigarea acestora reprezintă începutul sfârşitului acestui regim oligarhic care ne sufocă ţara şi ne adânceşte în sărăcie şi disperare.



AJUNGE! Marea schimbare începe de la Chişinău!



Platforma Demnitate şi Adevăr dispune de o echipă solidă de profesionişti, de experţi în domeniile vitale pentu administrarea unui oraş de mărimea şi importanţa capitalei ţării, cu un program amplu de modernizare a municipiului.



Totodată, Consiliul Politic Naţional reiterează angajamentul ferm al Platformei DA de a respecta în continuare protocolul de colaborare cu Partidul Acţiune şi Solidaritate. Acesta prevede formarea blocului electoral pentru alegerile parlamentare în baza principiilor agreate de ambele partide, cel al egalităţii şi reciprocităţii, cu invitarea exponenţilor societăţii civile şi ai altor forţe politice, antioligarhice şi proeuropene, iar selectarea candidaţilor la funcţia de deputat realizându-se pe baza meritocraţiei adevărate şi a integrităţii reale. Suntem decişi să mergem împreună, într-un ritm mult mai accelerat, pentru a recupera restanţele în abordarea unei campanii electorale exemplare şi eficiente.



În spiritul acestei hotărâri, reiterăm invitaţia partenerilor şi colegilor noştri de la PAS de a susţine candidatul Platformei DA la primăria Chişinăului, invitaţie adresată de asemenea exponenţilor tuturor forţelor civice şi politice anti-oligarhice şi pro-europene care doresc cu adevărat schimbarea actualului regim.



Consiliul Politic Naţional al Platformei DA atenţionează că dacă regimul Plahotniuc - Dodon va încerca să obstructioneze desfăşurarea alegerilor anticipate în municipiile Chişinău şi Bălţi, Platforma DA îşi rezervă dreptul de a chema cetăţenii la ample acţiuni de protest.



3 martie 2018