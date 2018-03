Alexandru Slusari, după întâlnirile din teritoriu: „Oamenii depăşesc frica şi îşi pun speranţa în Platforma DA”

FOTO

Membrii Platformei DA au avut întâlniri cu locuitori din satele Colibaşi şi Cociulia. În cadrul întâlnirilor s-a discutat despre problemele cetăţenilor, despre priorităţile Platformei Demnitate şi Adevăr, dar şi despre alte probleme de ordin economic.„Am avut o mare onoare în aceasta duminică să discut alături de echipă frumoasă a Platformei DA cu câteva sute de oameni din satul Colibaşi, raionul Cahul, şi satul Cociulia, raionul Cantemir. Împreună am făcut radiografia dezmăţului naţional şi genocidului social, la care a fost şi este supusă ţara şi poporul timp de nouă ani”, a scris Alexandru Slusari pe pagina sa de Facebook „Am analizat cum Patria noastră a ajuns la: 523 de mii de pensionari cu pensia sub minimum de existenţă; 1,14 mlrd. de dolari furaţi din sistemul bancar şi rezervele Băncii Naţionale de o gaşcă criminală; 25 de mlrd. de lei, care noi suntem impuşi să plătim pentru acoperirea jafului bancar; 21 de mlrd. de lei, care doar în 2016 bugetul public naţional a pierdut în urma aşa ziselor abateri şi nereguli în utilizarea banilor şi patrimoniului publici; 57 de mlrd. de lei datoriei de stat, care urmează să achite copiii şi nepoţii noştri (dacă nu vor pleca din ţara); 120 de mln. de dolari, care populaţia a achitat nejustificat pentru energia electrică unei firme-fantome din Transnistria, controlate prin offshoruri de către doi oligarhi din Tiraspol şi Chişinău;1,5 mlrd. de lei - supraplata, care tot cetăţenii noştri au transferat către Moldova Gaz în condiţiile când tarifele la gaze naturale demult ar trebui să fie micşorate cu 30%”, a menţionat vicepreşedintele Platformei DA.Potrivit lui Alexandru Slusari, „toţi oamenii unanim au constatat că unica soluţie este ca alegătorii să nu mai acorde niciun vot acestui clan mafiot şi să-l trimită pe Plahotniuc politic la gunoiştea istoriei, iar juridic - pe banca acuzaţiilor”.„Noi am venit cu viziuni punctuale şi pe înţelesul cetăţenilor în privinţa modalităţii de a salva ţara în maximum trei ani. Am accentuat că reformarea profundă a justiţiei şi combaterea corupţiei mari sunt priorităţile Platformei DA. Am remarcat obiectivele noastre social-economice pentru următorii trei ani - majorarea tuturor pensiilor peste minimum de existenţă, crearea cel puţin 100 de mii de locuri de muncă bine plătite, dublarea salariului mediu pe economie, acordarea sprijinului consistent producătorilor autohtoni, fermierilor, businessului mic şi mijlociu, majorarea semnificativă a finanţării pentru domeniile educaţiei şi sănătăţii”, a adăugat Alexandru Sluari.„Am indicat sursele de finanţare a reformelor - anularea legii miliardului, recuperarea banilor furaţi din sistemul bancar, stoparea tuturor schemelor privind delapidarea mijloacelor bugetari, detenebrizarea maximală a economiei şi stimularea businessului legal, impozitarea tranzacţiilor cu zonele offshor şi confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit de către judecători, procurori şi demnitarii de stat. Oamenii înţeleg multe lucruri, depăşesc frica, pot rezista şi îşi pun speranţa în Platforma DA. Pe noi acest lucru ne încurajează şi ne responsabilizează. Vă promitem că nu vă dezamăgim”, a mai spus vicepreşedintele DA.