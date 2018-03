Localităţi semipustii sunt luate cu asalt de reprezentanţii PD pentru a face campanie electorală

„Distribuirea ziarelor ar trebui să fie făcută de voluntarii partidului, nu de primar şi nici de preşedinta de raion, care trebuie să reprezinte interesele tuturor cetăţenilor, indiferent de opţiunile lor politice”, ne-a spus Tatiana Badan, preşedinta Congresului Autorităţilor Locale.

e apropie primele alegeri în legislativ după furtul miliardului. O adevărată corvoadă pentru clăcaşii partidelor obligaţi de lideri să identifice locurile unde se adună mai multă lume, la piaţă, în şcoli pentru a o ademeni cu vrăjeli electorale. Astfel, preşedintele raionului Ungheni şi primarul acestui oraş au fost văzuţi duminica trecută la intrarea în piaţa din oraş, distribuind ziare de partid. Totodată mai mulţi deputaţi democraţi au luat cu asalt instituţiile de învăţământ din Chişinău, distribuind şi ei ziare de partid la finalul întâlnirilor, scrie Jurnal de Chişinău „Doamnă, doriţi un ziar?”, a fost întrebarea pe care i-a adresat-o Ludmila Guzun, preşedinta raionului Ungheni, unei pensionare care a mers să facă cumpărături la piaţă, propunându-i un exemplar din ziarul „Moldova Democrată”, doldora de promisiuni şi „realizări” care ar contribui la îmbunătăţirea traiului moldovenilor. „Cum să refuz dacă mi-l oferă un preşedinte de raion?!”,- a fost răspunsul.Sursa de la Ungheni ne-a spus că a fost mirată să vadă conducerea raionului distribuind ziare la intrarea în piaţă. Solicitată de JURNAL de Chişinău, Ludmila Guzun a infirmat că a participat la acţiunea de promovare a partidului. „Duminică am fost bolnavă şi am stat acasă. Cum puteam să împart ziare?!”, ne-a răspuns ea vădit deranjată.De cealaltă parte, primarul de Ungheni, Alexandru Ambros, nu s-a sinchisit să recunoască faptul că, alături de preşedinta raionului, a promovat partidul şi a difuzat ziare. „Am fost la piaţă şi am discutat cu oamenii, lucru pe care îl mai fac. Am aflat foarte multe lucruri importante din prima sursă, fapt care mă ajută să îmi exercit funcţia de bază. Am fost împreună cu echipa PD, care a distribuit ziare şi nu văd nimic rău în faptul că oamenii au primit câte un ziar”, a spus edilul.Acesta e de părere că toţi aleşii locali ar trebui să iasă mai des printre oameni, nu doar să îi aştepte când vin în birouri. „Cu oamenii trebuie să vorbeşti într-un limbaj pe care aceştia îl înţeleg. Respect părerea oricărui om din oraşul nostru, chiar dacă nu coincide cu a mea. Am discutat diferite probleme, despre lipsa locurilor pentru parcări, lipsa bonurilor de casă în magazine. Îi interesează problemele cu care se confruntă zilnic, mai puţin cele geopolitice”, a spus Ambros.Deputata liberal-democrată, Maria Ciobanu, a scris într-o postare pe Facebook despre distribuirea ziarelor de către funcţionari că „o fac de frica liderului PDM”. „Aceştia acceptă să fie umiliţi şi transformaţi în factori poştali. Unde s-a mai văzut ca un preşedinte de raion şi un primar de oraş să stea duminică la poarta pieţei şi să împartă cetăţenilor ziarul de partid?! Într-o situaţie jenantă sunt puşi deputaţii care s-au vândut, traseiştii. Acel care i-a cumpărat nu le ascultă părerea, iar de zile de odihnă nici pomeneală! Sâmbăta, îmbracă scurtele cu trandafiri şi merg în satele noastre aproape pustii, pentru a-i „lumina” cu „realizările livrate de Filip/ Plahotniuc: reforme serioase, creştere economică şi grijă pentru oameni”, a notat deputata.La începutul acestei săptămâni au apărut pe internet şi mai multe imagini cu deputaţi PD antrenaţi activ în campania de promovare a partidului. De pildă, deputata Aliona Babuc, trecută recent din tabăra comuniştilor în cea a democraţilor, a avut o întâlnire în timpul lecţiilor cu studenţii Colegiului de Arte „Alexandru Plămădeală”.În cadrul întâlnirii deputata a criticat decizia ex-ministrei Educaţiei Maia Sandu de a instala camere video la Bac şi a promis reformarea sistemului educaţional. La finalul întâlnirii a distribuit câte un ziar „Moldova Democrată”. Fostul deputat comunist, actualmente democrat, Anatolie Zagorodnîi, s-a întâlnit cu elevii şi profesorii Liceului Teoretic „Traian”. Deputatul Marcel Răducan i-a vizitat pe studenţii Universităţii Agrare. Deputatul Dumitru Diacov a fost la Liceul „Tudor Vladimirescu” şi la Centrul nr. 3 pentru medicii de familie.Liberalul Valeriu Munteanu consideră că vizita deputaţilor democraţi în instituţiile de învăţământ este un abuz din moment ce încă nu a fost dat startul campaniei electorale atât pentru alegerile în municipii, cât şi pentru cele legislative.„Dacă la Ungheni preşedinta raionului şi primarul promovează partidul în timpul liber, deputaţii democraţi merg în şcoli în timpul orelor de muncă, făcând presiuni asupra conducerii instituţiilor de învăţământ ca să le organizeze întâlnirea. După ce Dodon-Plahotniuc au împărţit circumscripţiile electorale, ca un paratrăsnet pentru ei au venit alegerile din Chişinău şi Bălţi. În loc să continue uzurparea puterii la nivel local, trebuie să se concentreze la viitoarele alegeri din aceste două oraşe. Pot organiza însă întâlniri în timpul campaniei electorale, unde nu ar avea decât să spună cum sărăcesc Moldova, o perioadă scurtă, în care toţi concurenţii se pot antrena în condiţii egale în campania electorală. În cazul dat, întâlnirile electorale ale deputaţilor democraţi reprezintă un abuz”.Solicitat de JURNAL de Chişinău, jurnalistul Valeriu Saharneanu este de părere că antrenarea aleşilor locali în campania de promovare a partidului este o consecinţă a faptului că administraţia publică locală nu este independentă. „Descentralizarea nu se face în mod intenţionat, pentru că puterii centrale îi convine să aibă primari înhămaţi la carul intereselor sale. Aceasta este tragedia R. Moldova. E extrem de nedorit să îi vedem în această postură. Un primar e ca un preşedinte de ţară, i se oferă o leafă din buget, un loc pentru întâlniri cu cetăţenii şi ar trebui să se întâlnească cu toţi oamenii în orele de audienţă, indiferent ce confesiune ori partid susţin aceştia”, afirmă Saharneanu.