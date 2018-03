Andrei Năstase: Plahotniuc ne „sprijină” prin atacuri; La holdingul lui sunt tirajate tot felul de minciuni

Holdingul media controlat de oligarhul Vladimir Plahotniuc continuă să tirajeze ştiri false despre liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase. Subiectul despre manipularea care este difuzată de canalele TV care aparţin lui Plahotniuc a fost discutat în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune TV8 , unde a participat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, şi liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu.În timpul emisiei, a fost difuzat un material video de la unul dintre posturile TV din cadrul holdingului media, care a prezentat informaţii denigratoare la agresa liderului Platformei DA.Referindu-se la declaraţia lui Plahotniuc care a anunţat că formaţiunea pe care o conduce nu va înainta un candidat la alegerile locale pentru Primăria Chişinău şi că va „susţine” un candidat comun al forţelor proeuropene, Andrei Năstase a spus că Plahotniuc şi-a manifestat „sprijinul” prin diverse atacuri, care continuă de mai multă vreme.„Ne-a sprijinit prin atacuri, care nu au început de ieri. Atacurile au început de când m-a văzut în spaţiul public. În speţă, vorbind despre campania pentru capitală, de când am lansat candidatura. La televiziunile lui Plahotniuc apar tot felul de ştiri belicoase. Ştirea despre candidatul comun este un linşaj politic. Vreau să-i spun lui Plahotniuc ca să o ţină tot aşa, să lovească în mine cât poate. Acesta este sprijinul real al lui Plahotniuc şi cel din partea PD. Atât timp cât o să vorbească despre tot felul de minciuni, bazându-se pe nişte surse obscure, un site de fake news, unde sunt minciuni, care sunt tirajate la holding”, a mai spus candidatul unic al forţelor antioligarhice la alegerile din capitală.„În paralel cu linşajul mediatic la care suntem supuşi, mergem în teritoriu, mergem la oameni, mergem în cartiere din capitală. Discutăm cu oamenii. Vreau să vă spun că oamenii nu mai cred. Am vorbit cu un medic care a lucrat 42 de ani la Ciocana şi mi-a spus să nu mă uit la Publika, că deja oamenii nu mai cred. Mergem la oameni, le spunem adevărul. Încercăm să fim mereu în contact cu ei, să vedem cât de eficientă este administrarea făcută de Silvia Radu, în spatele căreia este Plahotniuc. Vorbim despre candidat, despre problemele oamenilor, despre soluţii. Încercăm să-i ajutăm prin nişte petiţii, prin formularea plângerilor. După ce ajungem la Primărie, nu va mai fi nevoie de plângeri, pentru că problemele trebuie să fie rezolvate şi nu trebuie să vină cetăţeanul să ceară această rezolvare”, a adăugat preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr.În context, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, a declarat că, în realitate, televiziunile lui Plahotniuc sunt puse la dispoziţia Silviei Radu, adăugând că la aceste posturi a început deja o campanie electorală în favoarea primarului interimar.„Plahotniuc nu o să se aventureze să o susţină deschis pe Silvia Radu, pentru că ştie cât de toxică ar fi susţinerea lui. Pe altă parte, televiziunile finanţate de el sunt puse la dispoziţia acestei persoane şi se face campanie la greu, chiar dacă nu şi-a anunţat disponibilitatea de a participa la aceste alegeri. Este evident pentru toată lumea”.Tot în cadrul emisiunii, Andrei Năstase a anunţat că va face demersuri către partenerii de dezvoltare şi OSCE în legătură cu propaganda mediatică.„Echipa mea a monitorizat situaţia din aceste zile. Am solicitat şi un sprijin de la APPOLO, care monitorizează propaganda, pirateria. O să facem demersuri către OSCE şi alte instituţii care sunt acreditate în RM, pentru a monitoriza campania. O să mai sesizăm partenerii de dezvoltare, dar o să sesizăm şi opinia publică. Oamenii trebuie să vadă că sunt minţiţi de dimineaţă până seara pe toate palierele. Oamenii sunt minţiţi fie prin linşaj mediatic, fie prin ignorarea evenimentelor de importanţă majoră”, a punctat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.