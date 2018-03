Andrei Năstase: „Oamenii aşteaptă la conducerea Primăriei o persoană care a demonstrat că nu-şi bagă mâna în buzunarul public şi nu şi-a propus funcţii de dragul funcţiilor”

În capitală este un adevărat dezastru şi haos. Acum, oamenii aşteaptă să vină la conducerea Primăriei o persoană care a demonstrat că nu-şi bagă mâna în buzunarul public, că atunci când se fura cu miliardele, el a apărat nişte milioane sau sute de milioane pentru această ţară, că de fiecare dată a fost printre oameni, a fost alături de ei, nu şi-a propus niciodată funcţii de dragul funcţiilor, că vrea să transforme Primăria într-o instituţie care să fie în slujba cetăţeanului şi nu invers. Declaraţiile au fost făcut de liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, candidatul unic al forţelor anti-oligarhice la funcţia de primar al municipiului Chişinău, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune TV 8 „Vin cu un program serios, cu o echipă bine structurată formată din experţi, oameni profesionişti, reprezentanţi ai societăţii civile. Vin şi aduc soluţii. Avem un program, avem şi o sinteză. Noi ajustăm programul nostru şi aşteptăm propuneri, sugestii şi din partea partenerilor noştri actuali, dar şi din partea celor care vor veni, exponenţi ai societăţii civile, din mediul de afaceri, experţi”, a adăugat Andrei Năstase.„O prioritate pentru noi toţi, vorbesc şi despre partidele emergente, despre societatea civilă implicată, despre alte forţe politice democratice, este ca Chişinăul să fie scos din mâinile oligarhiei, din mâinile acelor care au capturat statul, instituţiile statului, prin atac raider au capturat şi Primăria. Avem o sarcină uriaşă. Am venit în această campanie să luăm Primăria nu pentru o zi sau două. Îmi propun să rămân la Primărie nouă ani. Cu mine la Primărie, cu ei la puşcărie. Dacă scoatem din ghearele lor Primăria, dacă o dăm oamenilor, dacă le dăm speranţă şi încredere oamenilor că vine o echipă bine structurată cu un program serios, de ce ar trebui să merg la alte posturi. Dacă am încrederea oamenilor, voi încerca să păstrez Primăria în zona libertăţii, în zona democraţiei”, a explicat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.Totodată, în cadrul emisiunii televizate, Andrei Năstase a vorbit şi despre problemele din cadrul Primăriei, despre direcţiile de activitate şi priorităţile Platformei Demnitate şi Adevăr.„Cunoaştem problemele municipiului. Eu le-am identificat şi pe asta îmi bazez programul şi direcţiile de activitate. Mai întâi, avem un haos enorm în Primărie, avem o corupţie enormă şi ceea ce nu avem este o viziune cu privire la Chişinău. Ceea ce se face se face prin activităţi negândite, de multe ori cu foarte mult arbitrariu. Este important ca primarul să-şi edifici o echipă foarte bună. El are suficiente prerogative pentru a-şi crea o echipă la nivelul viceprimarilor, la nivelul pretorilor, vicepretorilor. Nu ne propunem să facem epurări pe criterii politice, vrem să eficientizăm capacitatea primăriei. Trebuie să facem ordine, dar nu aşa cum face Silvia Radu, arbitrat, pur şi simplu dai afară oamenii pentru că ai vrut. La haosul care era în Chişinău, a venit această doamnă şi îl amplifică prin ceea ce face, prin arbitrariu, dezmăţ”, a spus preşedintele Platformei DA.În context, Andrei Năstase a mai spus că o altă prioritate este elaborarea unui audit la nivelul tuturor unităţilor din Primărie, la nivelul funcţiilor, la nivelul tuturor întreprinderilor.„Avem nevoie de optimizare, eficientizare şi de dedublarea funcţiilor. Avem peste 1800 de funcţii, de multe ori se dublează. Iată de ce o să eficientizăm şi acest proces”, a mai spus candidatul unic al forţelor antioligarhice pentru funcţia de primar general al capitalei.„O altă direcţie de activitate este îndreptată spre Consiliul Municipal. Voi avea o atitudine de instituţionalizare faţă de Consiliu. Eliminarea funcţionarilor corupţi, funcţionarilor care au fost implicaţi în abuzuri, celor care au fost implicaţi în eliberarea certificatelor de urbanism arbitrare se include în direcţiile mele de activitate. Datorită acestui lucru avem ceea ce avem, un dezastru. Elaborarea planului urbanistic general este un alt punct din program. Avem un plan urbanistic din 2006, care trebuia să fie actualizat la fiecare patru ani. O să vin cu un management riguros pentru administrarea Primăriei şi pentru a oferi chişinăuienilor servicii de bună calitate, transport, iluminare, drumuri bune”, a punctat Andrei Năstase.