Expulzarea diplomaţilor ruşi a provocat controverse în Legislativ; Deliu: „Ne-am săturat să fim priviţi ca fratele mai mic”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.03.2018 11:56

După ce trei diplomaţi ruşi din Republica Moldova au fost declaraţi persona non grata şi au fost obligaţi să părăsească teritoriul ţării în termen de şapte zile, socialiştii au cerut audierea ministrului Afacerilor Externe, Tudor Ulianovschi.



La scurt timp, audierea ministrului a fost respinsă, iar acest subiect a stărnit discuţii aprinse în plenul Parlamentului.



Deputatul Tudor Deliu a declarat că PLDM condiseră că este prea puţin expulzarea doar acestor diplomaţi, trebuie mult mai multe acţiuni.



„Nu exclud că RM trebuie să aibă relaţii cu Rusia, dar relaţii trebuie să fie reciproce. Noi ne-am săturat să fim priviţi ca fratele mai mic. Ne-am săturat să fie intimidaţi cetăţenii RM, inclusiv demnitarii moldoveni, ne-am săturat să vedem cum strivesc cu tancurile şi buldizerele produsele moldoveneşti”, a adăugat Tudor Deliu.



„Federaţia Rusă are o ambasadă mai mare decât republica. Consider că a fost luată o decizie corectă de solidaritatea cu statele care cred că Federaţia Rusă consideră că viaţa unui om e egală cu o sticlă de votcă. Nu mai poate tolera lumea politca Rusiei. Rusia nu vrea să recunoască libertatea popoarelor”, a adăugat liderul PL, Mihai Ghimpu.



„Republica Moldova atunci când se solidarizează cu partenerii europeni împotriva acţiunilor abuzive Federaţiei Ruse nu are nevoie de argumente”, a declarat în continuare deputatul PPEM Eugen Carp.



Precizăm că decizia autorităţilor Republicii Moldova a fost luată în semn de solidaritate cu Marea Britanie şi urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie 2018, care califică atacul de la Salisbury drept o ameninţare la adresa securităţii colective şi a dreptului internaţional.



Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene l-a convocat pe Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Farit Muhametshin, căruia i s-a adus la cunoştinţă această decizie.



Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, rănit în oraşul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanţă neurotoxică, au stabilit anchetatorii britanici. Potrivit unor surse din cadrul investigaţiei, substanţa folosită este din gama Noviciok.



Serghei Skripal, în vârstă de 66 de ani, a primit azil în Marea Britanie în anul 2010 după un schimb de agenţi de spionaj efectuat între Statele Unite şi Rusia. Skripal, fost colonel în serviciile secrete ruse, a fost condamnat în 2006 la închisoare, pentru spionaj în favoarea Marii Britanii. Agentul a fost găsit vinovat de legături cu Serviciul britanic de informaţii externe (MI6).