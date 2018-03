Cum explică Iohannis lipsa din Parlament, la 100 de ani de la Unirea cu Basarabia: „Discursurile populist-electoraliste nu ajută nici Republica Moldova, nici România”

Preşedintele României, Klaus Iohannis a declarat, referitor la absenţa sa de la şedinţa comună din Parlament pentru marcarea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, că discursurile bombastice în stil „populist-electoralist” nu ajută nici Republica Moldova, nici România.



„Este, pe de altă parte, bine să ne putem întrebarea: cum putem real, astăzi, să ajutăm Moldova şi cred că putem prin măsuri economice, putem prin ajutor cum, de exemplu, am avut ajutorul financiar. Pentru Moldova este extrem de important să-i sprijinim, să-i ajutăm în parcursul lor european. Şi cred că aici, deja, avem un punct unde abordările politice sunt uşor diferite, de la politician la politician. Eu sunt de părere că trebuie să-i ajutăm, să fim alături de ei pe parcursul lor european, şi să facem lucruri concrete, care ajung la cetăţeanul moldovean. Şi cred că este mai puţin important să avem discursuri bombastice într-un ton populist-electoralist, fiindcă acelea nu-i ajută nici pe ei, nici pe noi”, a declarat Klaus Iohannis, întrebat de ce a lipsit de la şedinţa solemnă a Parlamentului, care a avut loc marţi.



Şeful statului român a precizat că ziua de 27 martie a fost una foarte importantă, dar că, de asemenea, este important să cunoaştem istoria şi să vedem prezentul.



„Şi dacă vorbim despre Republica Moldova, cred că este datoria României să sprijine real Republica Moldova şi pe moldoveni şi aici, personal, pot să vă spun că mă implic în foarte multe teme. Moldova este tema de discuţie în toate întâlnirile pe care le-am avut, indiferent dacă vorbim de Europa sau de Statele Unite sau oriunde am mers, am avut o temă specială Moldova, fiindcă mă interesează, mă preocupă şi cred că acest lucru putem să-l constatăm la mulţi români şi chiar şi la unii politicieni români”, a adăugat Klaus Iohannis.



Preşedintele Româniai a fost invitat la şedinţa solemnă din Parlament, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, însă nu s-a prezentat, ci a ales să transmită un mesaj.