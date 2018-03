Candidatul comun al forţelor antioligarhice, program AMBIŢIOS pentru capitală, realizat cu aportul experţilor din ţară şi de peste hotare; Andrei Năstase: „Haosul şi dezmăţul din Primărie va fi oprit”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 29.03.2018 14:16

Chişinăul va avea un plan general de urbanism în care o atenţie sporită va fi acordată centrului său istoric, iar construcţiile ilegale vor fi stopate imediat. De asemenea, o atenţie deosebită va fi acordată centurii de aur a capitalei, iar printre priorităţi vor fi ceea ce locuitorii capitalei aşteaptă de ani de zile - drumuri reparate calitativ, transport public confortabil şi modern, o circulaţie aerisită pe arterele capitalei, curăţenie exemplară, medicină şi învăţământ performante şi accesibile tuturor.



Sunt câteva dintre tezele programului pe care Andrei Năstase, candidatul comun al forţelor antioligarhice la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunţat astăzi că intenţionează să-l implementeze în capitală. Preşedintele Platformei DA a precizat că programul a fost întocmit cu sprijinul mai multor experţi din ţară, dar şi de peste hotare, în special din România.



„Numărătoarea inversă a început. Astăzi, 29 martie 2018, putem afirma cu tărie că datorită maturităţii politice, responsabilităţii şi conştientizării situaţiei în care ne aflăm, forţele veritabil proeuropene, antioligarhice şi democratice vin în faţa societăţii cu un candidat unic, mai determinat ca niciodată să se implice în bătălia pentru capitală. Uniţi între noi, numai aşa se poate. Cu cât mai uniţi vom fi, cu atât mai slabi vor fi ei, cei care ne vor dezbinaţi pentru a ne fura în continuare”, a declarat Andrei Năstase, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în scuarul Catedralei din Chişinău, împreună cu liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu.



„Sunt onorat să reprezint astăzi ceea ce a mai rămas de preţ în ţara noastră captivă – speranţa. Speranţa oamenilor într-o schimbare, reforme calitative care să se răsfrângă neîntârziat asupra fiecărui dintre noi. Nu am pierdut timpul, nu am stat cu mâinile în sân. La ora actuală avem definitivat cu experţi de acasă, de peste hotare, inclusiv din România, un program de reforme extrem de serios şi complex. Un program care constă în readucerea Chişinăului în albia normalităţii. Oamenii vor drumuri reparate calitativ, transport public confortabil şi modern, o circulaţie aerisită pe arterele capitalei, curăţenie exemplară, medicină şi învăţământ performante şi accesibile tuturor. Toate acestea pot fi rezolvate şi astăzi ne angajăm în faţa cetăţenilor cu toată puterea că vom realiza programul nostru”, a adăugat Andrei Năstase.



O importanţă aparte va fi acordată patrimoniului municipal care a fost devalizat în ultimii ani, iar construcţiile monstruoase vor înceta imediat, a continuat candidatul unic al forţelor antioligarhice.



„Haosul, arbitrariul, dezmăţul din Primărie şi subdiviziunile sale va fi oprit. În mod prioritar, vom pune în ordine patrimoniul municipal, vânturat şi devalizat de fel de fel de indivizi după care plânge justiţia. Schimonosirea oraşului prin construcţii monstruoase, lipsite de gust şi oportunitate, va înceta imediat ce vom fi în primărie. Chişinăul va avea un plan general de urbanism în care vom acorda o atenţie sporită centrului său istoric, invadat la ora actuală de construcţii care îi schilodesc farmecul de altă dată. Vom readuce încrederea investitorilor, vom colabora cu partenerii noştri europeni pentru a stimula investiţii majore, creare de noi locuri bine plătite, vom dezvolta infrastructura municipiului. Vom acorda o atenţie deosebită centurii de aur a capitalei, localităţilor noastre din suburbii”, a spus Andrei Năstase.



„Nu fac promisiuni, în loc de promisiuni voi face ordine în capitală. Voi elimina haosul şi corupţia, hoţia şi frauda. În loc de promisiuni voi avea grijă de parcuri, iluminatul public, locuri de agrement pentru tineri, spaţii pentru copii.

Pentru asta însă avem nevoie de sprijin şi de implicare, de încrederea fiecărui cetăţean în programul nostru ambiţios. Ştim ce avem de făcut. Echipa noastră este pregătită pentru a gestiona capitala, pentru a servi chişinăuienii.

Capitala noastră este multiculturală, asemenea oricăror metropole. Vom face tot ce ne stă în puteri să devină mai tolerantă şi mai primitoare pentru oaspeţi, dar mai întâi de toate vom avea grijă de liniştea, bunăstarea, buna înţelegere şi confortul locuitorilor capitalei”, a accentuat liderul Platformei DA.



Andrei Năstase a adăugat că schimbarea capitalei va fi posibilă doar cu sprijinul oamenilor şi a făcut apel la solidaritate.



„Nu venim la primărie pentru un an aşa cum trâmbiţează holdingul oligarhic. Vom fi aici atât timp cât va fi nevoie pentru a transforma capitala noastră într-un oraş în care să vrei să trăieşti. Voi fi primarul oamenilor, ajutat şi susţinut de o echipă pregătită, profesionistă şi integră. Vom munci împreună în serviciul cetăţenilor şi vom pune punct practicilor de zeci de ani, când totul era invers, când cetăţenii erau la cheremul unor parveniţi şi impostori.

E timpul să facem un pas decisiv, e timpul să ne luăm ţara înapoi din mâna oligarhilor. Acum în capitală, mâine în toată ţara. Cine ne poate salva oraşul din mâinile impostorilor. Răspunsul este simplu - doar noi. Doar noi, cetăţenii, ne putem salva împreună capitala şi ţara”, a conchis Andrei Năstase.