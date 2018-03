Breaking News

Andrei Năstase, candidatul comun al forţelor antioligarhice la alegerile din capitală; Maia Sandu şi-a anunţat susţinerea pentru preşedintele Platformei DA

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 29.03.2018 12:30

Andrei Năstase este candidatul comun al forţelor antioligarhice la alegerile pentru Primăria Capitalei. Anunţul a fost făcut cu puţin timp în urmă, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută în scuarul Catedralei din Chişinău, de către preşedintele Platformei DA şi liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu.



„Este momentul să punem temelia celui mai solid front de luptă împotriva sărăciei şi mizeriei. Îndemnăm toate forţele antioligarhice să susţină un candidat comun la alegerile pentru Primăria Chişinău, pe Andrei Năstase. Uniţi, suntem mult mai puternici. Este timpul să acţionăm solidar, astfel ca legea să funcţioneze pentru toţi, iar oamenii să se simtă în siguranţă şi să aibă încrederea zilei de mâine”, a declarat Maia Sandu.



„Cu cât mai uniţi vom fi, cu atât mai slabi vor fi ei, cei care ne vor dezbinaţi pentru a ne fura în continuare. Avem definitivat cu experţii din ţară şi din exterior, inclusiv din România, un program de reforme extrem de serios şi complex, care constă în readucerea Chişinăului în albia normalităţii. Oamenii vor drumuri reparate calitativ, transport public confortabil şi modern, o circulaţie aerisită pe arterele capitalei, curăţenie exemplară, medicină şi învăţământ performante şi accesibile tuturor, etc. Astăzi ne angajăm în faţa cetăţenilor că ne vom realiza programul. Haosul din Primărie va fi oprit”, a menţionat Andrei Năstase.



Cele două formaţiuni au anunţat că îşi unesc forţele pentru alegerile locale din 20 mai şi vor accelera pregătirile pentru scrutinul parlamentar din toamnă.



Andrei Năstase s-a născut pe 6 august 1975, în satul Mândreşti, raionul Teleneşti. A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Din 1997 până în 2000, a fost procuror, din 2000 până în 2002 – vicedirector al unei întreprinderi mixte moldo-germane. Are licenţă de avocat din noiembrie 2002.



La începutul anului 2015, alături de mai mulţi lideri de opinie, jurnalişti, jurişti, politologi, ambasadori, a participat la înfiinţarea Platformei Civice „Demnitate şi Adevăr”.



În decembrie 2015, o parte dintre membrii Platformei „Demnitate şi Adevăr”, inclusiv Andrei Năstase, s-au alăturat Partidului „Forţa Poporului”. Ulterior, formaţiunea a fost redenumită în Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”, iar Andrei Năstase a fost ales preşedinte.



Andrei Năstase este căsătorit şi are trei copii.