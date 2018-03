Reacţia Ambasadei Rusiei la Chişinău după expulzarea a trei diplomaţi ruşi din RM: Răspunsul părţii ruse nu se va lăsa aşteptat

Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova condamnă cu fermitate actul neprietenos venit din partea autorităţilor moldoveneşti care au declarat person non grat trei funcţionari ai misiunii diplomatice ruse la Chişinău.



„Având în vedere absurditatea acuzaţiilor împotriva persoanelor menţionate, considerăm acest pas drept unul nejustificat şi neprietenos”, se arată în comunicat.



„Ghidat de aşa-numita ”solidaritate europeană”, Chişinăul acţionează în detrimentul bunului simţ şi intereselor proprii, punând astfel sub semnul întrebării sinceritatea declaraţiilor recente privind tendinţa de normalizare a relaţiilor ruso-moldoveneşti. Răspunsul părţii ruse nu se va lăsa aşteptat”, mai scrie în comunicat.



Menţionăm că trei diplomaţi ruşi din Republica Moldova au fost declaraţi persona non grata şi sunt obligaţi să părăsească teritoriul ţării în termen de şapte zile.



Decizia autorităţilor Republicii Moldova a fost luată în semn de solidaritate cu Marea Britanie şi urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie 2018, care califică atacul de la Salisbury drept o ameninţare la adresa securităţii colective şi a dreptului internaţional.