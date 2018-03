Matei Adrian Dobrovie: „RM are nevoie de o bună guvernare, nu de slogane; Unica soluţie pentru tabloul trist este dezoligarhizarea”

Republica Moldova are nevoie de o guvernare bună, dar nu de declaraţii sforăitoare, bombastice ale unor partide care se vor populare. La Chişinău furturile uriaşe din bănci rămân nepedepsite, iar cetăţenii fug de sărăcie şi corupţie în străinătate. Declaraţia a fost făcută de deputatul român Matei Adrian Dobrovie, după o vizită în Republica Moldova.„Tocmai m-am întors de la Chişinău. Unirea nu se face cu, din vorbe, cu declaraţii sforăitoare, bombastice ale unor partide care se vor populare, dar de fapt sunt doar mega populiste. I-am văzut pe Ghimpu şi Chirtoacă şi pe urmaşii lor politici în fruntea militanţilor de partid în stradă. Dacă te uiţi la cum arată străzile Chişinăului după mandatele celui mai geopolitic şi unionist primar din Republica Moldova, înţelegi de ce Partidul Liberal e aproape invizibil în sondaje şi cum a fost decredibilizată ideea de pro-europeni şi unionişti de către politicieni compromişi. E nevoie de bună guvernare, nu de slogane”, a scris deputatul de la Bucureşti pe pagina sa de Facebook În continuarea, Matei Adrian Dobrovie menţionează că unica soluţie pe termen mediu pentru Republica Moldova este europenizarea şi dezoligarhizarea.„Până la unire, nu avem spaţiu informaţional comun, prezenţa mediatică, investiţională a României este redusă, interconectarea energetică avansează foarte lent, justiţia independentă nu există, propaganda rusească este completată în perfectă armonie de cea oligarhică locală, accesul la publicitate este controlat 100% de tandemul Dodon-Plahotniuc,omul care controlează toate instituţiile - curată democraţie -, furturile uriaşe din bănci rămân nepedepsite, cetăţenii Republica Moldova fug de sărăcie şi corupţie în străinătate”, a mai spus Matei Adrian Dobrovie.„Acesta este tabloul trist al Republicii Moldova în anul Centenar. Soluţia este una singură pe termen mediu - europenizarea şi dezoligarhizarea. În acest sens, am început dialogul cu jurnalişti şi reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova despre ce am putea face pentru a da cu adevărat o substanţă mult clamatului spaţiu informaţional comun. Am discutat şi despre înfiinţarea Fondului Libertatea, care să finanţeze presa independentă şi în general actorii pozitivi ai schimbării din Republica Moldova”, a adăugat parlamentarul român.Amintim că în cadrul unui interviu pentru portalul Anticorupţie.md , deputatul român Matei Adrian Dobrovie a spus că România ar trebui să fie mai atentă ca oricând la procesele care au loc în Republica Moldova în acest an electoral, care este unul decisiv pentru viitorul său. În momentul de faţă, ţara este în captivitatea unor forţe autointitulate pro-europene, care o ţin într-o stare de stagnare şi sărăcie.