PL, învinuiri la adresa Partidului Democrat: „Nu-i interesează cetăţenii, dar puterea şi banul”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 26.03.2018 13:23

Noi învinuiri la adresa Partidului Democrat. Acuzaţiile au fost lansate de conducerea PL, care în cadrul conferinţei de presă „Unirea şi Partidul Democrat”, a declara că formaţiunea nu este interesată de interesele cetăţenilor, dar de putere şi bani.



„PL a înaintat un proiect ca anul 2018 să fie anul Unirii. Proiectul nici nu a fost respins, dar aşa ca şmecherii, Candu nu l-a pus la vot. Apoi noi am mai înaintat încă un proiect, pentru ca să fie convocată o şedinţă festivă pe 27 martie, iar nu a fost pus la vot. Am înaintat un alt proiect de lege, pentru ca pe 27 martie să votăm declaraţia de Unire. Ştiam că va fi aceeaşi atitudine din partea preşedintelui Parlamentului. Am aflat că Parlamentul României a propus să fie o şedinţă comună a Parlamentelor la Chişinău. Au refuzat, atunci Parlamentul României a propus să vină ei la Bucureşti. Au refuzat. După care preşedintele Parlamentului, vine cu propunerea că trebuie să mergem la Bucureşti, la o şedinţă festivă. În calitate de ce se duce Candu la Bucureşti”, a spus liderul PL, Mihai Ghimpu.



„Considerăm toate acţiunile acestui partid de guvernământ, adică conducerea partidului, în fruntea căruia stă Vladimir Plahotniuc, că nu au nimic în comun cu viitorul nostru. Pe ei nu-i interesează cetăţenii. Un viitor nu poate fi construit fără trecut. Pe ei îi interesează doar puterea şi banul. N toţi aceşti ani, am auzit şi văzut „dragostea” politicienilor care a guvernat RM. Condamnăm acţiunile Partidului Democrat”, a adăugat Ghimpu.



În context, Corina Fusu a declarat că „toate guvernele de la independenţă încoace au fost de sorginte fariseică, au fost extrem de păguboase, pentru că şi-a minţit cetăţenii, a folosi cetăţenii în interesul partidului propriu. Am avut guverne laşe”.