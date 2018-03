Parlamentul a votat în mare grabă proiectul care prevede modificarea destinaţiei terenului de la Stăuceni, unde va fi construită Arena Chişinău

Proiectul de modificare a destinaţiei terenului de la Stăuceni, unde ar urma să fie construită Arena Chişinău, a fost votat de Parlament în mare grabă. Documentul fiind aprobat astăzi în două lecturi.



Potrivit documentului, terenul cu o suprafaţă de circa 70 de hectare trece în gestiunea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



În cadrul dezbaterilor, mai mulţi deputaţi şi-au arătat nedumerirea faţă de propunerea democraţilor, care revede ca o suprafaţă de 70 de hectare vor fi scoşi din circuitul agricol, în condiţiile în care arena va cuprinde aproximativ 15 hectare.



Referindu-se la această întrebare venită din partea mai multor parlamentari, Candu a spus că în zonă ar putea fi construit şi un hotel, dar şi o piscină.

Totodată, în cadrul discuţiilor unii deputaţi au spus că proiectul privind construcţia arenei, promovat de PD, are tentă electorală.

„Cred că proiectul are iz electoral”, a spus preşedintele fracţiunii PLDM, Tudor Deliu.



„Îmi trăiesc viaţa cu trei copii şi nu am unde să merg cu ei. Copii au cetăţenie cehă şi văd cum e acolo. Ce să le spun copiilor? Să anulăm alegerile?”, a spus Candu în replică.



Valeriu Ghileţchi, vicepreşedintele Parlamentului, nu a ezitat mult şi a sărit în apărare: „Să le spuneţi copiilor că alegerile nu vor fi anulate, dar va fi Arena Chişinău”.



„Nu trebuie să facem comparaţia cu Cehia, capacitatea de plata a cetăţenilor este diferită”, a spus deputatul PLDM Grigore Cobzac.



Precizăm că Ziarul de Gardă scria într-o investigaţie că „proiectul „Chişinău Arena”, lansat şi promovat de liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, şi cei doi fini ai săi, Andrian Candu şi Dorin Damir, este plin de incertitudine. Imaginile video de la lansare au fost preluate neautorizat de la o companie franceză, terenul este scos din circuitul agricol cu pierderi de circa 90 de milioane de lei, care nu vor fi compensate, iar statul a alocat 200 de milioane de lei pentru edificarea arenei din fondul pentru reparaţia drumurilor, bani care sunt prevăzuţi în bugetul pentru anul 2018 din fonduri externe. Se întâmplă cu opt luni înainte de alegerile parlamentare şi cu două luni înaintea alegerilor locale generale din municipiul Chişinău”.