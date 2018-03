FOTO

Liderul opoziţiei pro-europene de la Chişinău, Andrei Năstase, în vizită oficială la Cluj şi la Oradea

Sursa: jurnal.md Foto: platformada.md 23.03.2018 13:58

Candidatul Platformei Demnitate şi Adevăr la Primăria Chişinău, Andrei Năstase, se află într-o vizită oficială în mai multe oraşe din Transilvania. El s-a întâlnit cu echipele care conduc oraşele Cluj-Napoca şi Oradea, pentru a prelua bunele practici din administraţia locală din cele două comunităţi. Aceste bune practici vor fi introduse în Primăria Chişinău, după ce Andrei Năstase, liderul opoziţiei pro-europene din Republica Moldova, va câştiga alegerile locale anticipate din data de 20 mai.



În vizita oficială din Transilvania, Andrei Năstase a fost însoţit de şeful său de campanie, Alexandru Machedon, precum şi de o echipă de experţi transilvăneni care s-au oferit să contribuie la reformarea administraţiei publice din Chişinău după alegerile locale.



La Cluj-Napoca, oraş care este capitala Transilvaniei, viitorul primar al Chişinăului, Andrei Năstase, s-a întâlnit cu primarul municipiului Cluj-Napoca, fostul prim-ministru al României, Emil Boc.



”Domnul Emil Boc este un model pentru orice primar aflat la început de drum, pentru că are o viziune extrem de generoasă şi de modernă asupra viitorului comunităţii sale. Clujul a fost Capitală Europeană a Tineretului în anul 2015, iar în acest an este Oraş European al Sporturilor. De asemenea, este oraş candidat pentru titlul de Capitală Europeană a Inovării. De la Cluj avem ce învăţa în domeniul politicilor de tineret, în domeniul sportului, în al inovării, dar şi despre relaţia dintre comunitatea locală şi mediul academic. De asemenea, Clujul este un oraş multicultural, în care comunităţile etnice istorice au învăţat să fie un model european de convieţuire frăţească, pe care vreau să-l aplicăm şi la Chişinău. Clujul este şi cel mai prietenos oraş european cu străinii, potrivit unui studiu făcut de Comisia Europeană. De asemenea, a fost inclus pe lista mondială a celor 10 oraşe unde se naşte arta viitorului. La Cluj sunt organizate cele mai importante festivaluri în domeniul muzical, al filmului şi istorice din România şi Europa. De asemenea, Clujul este principalul hub IT din România şi are o creştere economică impresionantă. Vom face un parteneriat cu Clujul pentru a atrage investitori şi inovaţie, pentru a crea legături între firme şi universităţile din cele două oraşe şi pentru a aduce la Chişinău festivalul Untold cu cei mai buni DJ-i din lume. Un lucru important este spiritul civic la Cluj, oraş întemeiat acum 2000 de ani de romani sub numele de Napoca, ce în anul 1316 a fost declarat Oraş Liber Regal”, a declarat Andrei Năstase.



De asemenea, el a avut o întâlnire fructuoasă şi cu Ştefania Ferencz, directorul general al Primăriei Cluj-Napoca şi ex-şefă a cancelariei primului ministru al României.



La Oradea, Andrei Năstase s-a întâlnit cu primarul Ilie Bolojan, prim-vicepreşedinte la nivel naţional al PNL şi fost secretar general al Guvernului.



”Domnul Ilie Bolojan este un om extraordinar şi un primar incredibil de eficient. Oradea este capitala Crişanei, un oraş cu un patrimoniu cultural de prim-rang şi cu o dezvoltare economică foarte rapidă. Oraşul este membru în reţeaua europeană a Oraşelor Art Nouveau şi este un model pentru modul în care şi-a pus în valoare monumentele din centrul istoric. Am învăţat de la domnul primar Ilie Bolojan cum să creştem oferta de locuri de parcare, cum să modernizăm transportul urban şi cum să rezolvăm problema asfaltării străzilor şi a menţinerii curăţeniei în oraş. De asemenea, am învăţat lucruri foarte utile despre atragerea fondurilor europene şi despre gestionarea relaţiilor cu instituţiile financiare internaţionale. Oradea este un model pentru noi şi în domeniul creării de locuri de muncă bine plătite şi al atragerii de noi investitori. De asemenea, am fost impresionat de dezvoltarea turistică a acestui oraş, dar şi de istoria sa bogată. Puţini ştiu că primul meridian zero din lume a fost la Oradea, iar Cristofor Columb atunci când a navigat spre vest şi a descoperit America a folosit meridianul zero din Oradea. Apoi, acest meridian a fost mutat la Paris, iar mai târziu la Greenwich”, a spus Andrei Năstase.



Preşedintele Platformei DA s-a întâlnit şi cu viceprimarul Oradei, Florin Birta, precum şi cu membrii Biroului Judeţean al PNL Bihor, din care fac parte numeroşi parlamentari, primari, consilieri judeţeni şi consilieri locali. Toţi aceştia şi-au manifestat susţinerea faţă de candidatul Platformei Demnitate şi Adevăr, formaţiune politică parteneră cu PNL în cadrul Partidului Popular European.



De asemenea, Andrei Năstase a avut întâlniri cu reprezentanţi ai administraţiei judeţene din Cluj. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Istvan Valentin Vakar, a subliniat modelul de convieţuire dintre diferitele etnii din judeţul Cluj.



”Eu am sânge românesc, maghiar şi armean şi pot să spun că sunt mândru de fiecare etnie, fiecare comunitate în parte. La Cluj am ajuns să convieţuim împreună şi să construim un viitor mai bun pentru copiii noştri”, a spus Istvan Valentin Vakar.



Andrei Năstase a adăugat că doreşte să construiască acelaşi model de bunăstare şi de bună înţelegere între oameni şi la Chişinău.



”Locuitorii Chişinăului vor în primul rând locuri de muncă mai bine plătite, curăţenie, parcuri şi locuri de joacă pentru copii, drumuri moderne, mai multe locuri de parcare şi iluminat public, inclusiv între blocuri şi pe alei. Toate acestea sunt posibile dacă vom atrage investitori şi industrii moderne şi creative, aşa cum se întâmplă la Cluj. Însă investitorii vor veni doar dacă vom avea pace socială, un climat de afaceri prietenos oferit de o administraţie corectă, eficientă şi transparentă”, a mai adăugat Andrei Năstase.