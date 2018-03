Andrei Năstase, întâlnire cu Emil Boc: Vom face un parteneriat cu or. Cluj pentru a atrage investitori, a crea legături între firme şi universităţi, dar şi pentru a aduce festivalul Untold la Chişinău

Sursa: jurnal.md Foto: Platforma DA 23.03.2018 17:46

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, candidat la funcţia de primar al capitalei, a avut astăzi o întâlnire în România cu primarul municipiului Cluj-Napoca, fostul prim-ministru al României, Emil Boc. Andrei Năstase. Astfel, Chişinăul urmează să facă un parteneriat cu oraşul Cluj pentru a atrage investitori, a crea legături între firme şi universităţile din cele două oraşe, dar şi pentru a aduce la Chişinău festivalul Untold cu cei mai buni DJ din lume, a menţionat Andrei Năstase.



În opinia liderului Platformei DA, Emil Boc este un model pentru orice primar aflat la început de drum, pentru că are o viziune extrem modernă asupra viitorului comunităţii sale.



„Clujul a fost Capitală Europeană a Tineretului în anul 2015, iar în acest an este Oraş European al Sporturilor. De asemenea, este oraş candidat pentru titlul de Capitală Europeană a Inovării. De la Cluj avem ce învăţa în domeniul politicilor de tineret, în domeniul sportului, în al inovării, dar şi despre relaţia dintre comunitatea locală şi mediul academic. De asemenea, Clujul este un oraş multicultural, în care comunităţile etnice istorice au învăţat să fie un model european de convieţuire frăţească, pe care vreau să-l aplicăm şi la Chişinău. Clujul este şi cel mai prietenos oraş european cu străinii, potrivit unui studiu făcut de Comisia Europeană. De asemenea, a fost inclus pe lista mondială a celor 10 oraşe unde se naşte arta viitorului”, a declarat Andrei Năstase.



„La Cluj sunt organizate cele mai importante festivaluri în domeniul muzical, al filmului şi istorice din România şi Europa. Clujul este principalul hub IT din România şi are o creştere economică impresionantă. Vom face un parteneriat cu Clujul pentru a atrage investitori şi inovaţie, pentru a crea legături între firme şi universităţile din cele două oraşe şi pentru a aduce la Chişinău festivalul Untold cu cei mai buni DJ-i din lume. Un lucru important este spiritul civic la Cluj, oraş întemeiat acum 2000 de ani de romani sub numele de Napoca, ce în anul 1316 a fost declarat Oraş Liber Regal”, a mai spus Andrei Năstase.



Precizăm că Andrei Năstase se află într-o vizită oficială în mai multe oraşe din Transilvania. El s-a întâlnit astăzi cu echipele care conduc oraşele Cluj-Napoca şi Oradea, pentru a prelua bunele practici din administraţia locală din cele două comunităţi. În vizita oficială din Transilvania, Andrei Năstase a fost însoţit de şeful său de campanie, Alexandru Machedon, precum şi de o echipă de experţi transilvăneni care s-au oferit să contribuie la reformarea administraţiei publice din Chişinău după alegerile locale.