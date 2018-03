Numirea lui Ghileţchi în fotoliul de vicespeaker, din nou pe agenda Parlamentului; Voronin l-a numit trădător, iar acesta l-a sfătuit să vorbească cu Lenin

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 22.03.2018 11:46

Proiectul privind abrogarea hotărârii prin care Valeriu Ghileţchi a fost numit în funcţia de vicepreşedinte al legislativului, iniţiat de PLDM, a fost introdus astăzi pe agenda Parlamentului. Liberal-democraţii insistă ca această chestiune să fie examinată în condiţiile în care, potrivit lor, Ghileţchi a fost votat de doar 34 de deputaţi, dar nu de majoritatea parlamentarilor, afirmând că au fost comise erori în timpul numărării voturilor.



Subiectul a provocat din nou dezbateri în plenul Parlamentului. „Domnule Candu, aţi ales să fiţi înconjurat de doi trădători. Ghileţchi, chiar dacă poate ai fost votat cu un număr suficient de voturi, dacă ai fi „poreadocinîi” măcar în postul Paştelui ar trebui să-ţi dai demisia”, a spus liderul comuniştilor Vladimir Voronin.



Replica lui Ghileţchi nu s-a lăsat mult aşteptată. „Aţi făcut referinţă la Paşti. Conduceţi Partidul Comuniştilor. Tradiţional a fost un partid ateist. Dacă aţi avea ocazia să staţi de vorbă cu Lenin, cum credeţi că v-ar califica? Trădător sau nu? Unde credeţi că este azi, în iad sau în altă parte. Sunt situaţii când fiecare are dreptul să-şi schimbe opinia”, a spus Ghileţchi.



„Când voi pleca, voi discuta cu Lenin, dar tu ai fost adus aici de alegători”, i-a răspuns Voronin.



Liberalii l-au acuzat pe vicepreşedintele Parlamentului că iroseşte banii publici pentru tot felul de călătorii în străinătate.



„Înţelegem că este copilul alintat al coaliţiei. A fost şi în Canada, SUA, Norvegia, poate şi Patagonia. Pentru asta se găsesc destui bani. Înţeleg că a început campania electorală, dar dacă ar exista demnitate, creştineşte, ar fi bine să nu minţim, să ne retragem şi să ne găsim locul pentru fiecare”, a menţionat Lilian Carp.



„În Canada nu am fost. Am fost în SUA şi nu pe banii Parlamentului. La Paris am fost ca membru al comisiei de monitorizare. Săptămâna asta am fost la comisia socială pentru că am un raport acolo important”, a fost explicaţia lui Ghileţchi.



Anterior, PLDM l-a îndemnat pe Ghileţchi să-şi prezinte demisia. De cealaltă parte, Grupul Parlamentar Popular European şi vicepreşedintele Parlamentului, Valeriu Ghileţchi, au declarat că acuzaţiile aduse de fracţiunea PLDM sunt un atac politic, iar procedura juridică de alegere a lui Ghileţchi în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului s-a consumat cu respectarea tuturor normelor legale



Precizăm că pe 22 decembrie, preşedintele grupului parlamentar PPEM, Valeriu Ghileţchi, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului. Numirea lui a intervenit după demisia lui Iurie Leancă.