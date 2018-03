Andrei Năstase, despre direcţiile de activitate în cadrul Primăriei: „Vom asigura un management riguros pentru a putea restabili ordinea în capitală”

Orice speculaţie a oponenţilor mei că aş merge la primărie doar pentru această bucată de mandat rămasă după hărţuirea lui Dorin Chirtoacă, este un fals şi le probează neputinţa lor de a ne opri, a declarat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, în cadrul unui interviu pentruTotodată, în cadrul interviului liderul DA a enunţat direcţiile de activitate în cadrul Primăriei. Andrei Năstase spune că prima direcţie este crearea, se bazează pe principiilor de integritate, profesionalism şi meritocraţie, unei echipe puternice, care să asigure promovarea unor proiecte eficiente în vederea dezvoltării municipiului Chişinău şi de creştere a calităţii vieţii, sub toate aspectele.„Această echipă va fi promovată în mai multe structuri ale Primăriei, bunăoară la nivel de viceprimari, cu delegarea clară a atribuţiilor, la nivelul cabinetului Primarului general, pretorilor, vicepretorilor; la nivel de subdiviziuni ale primăriei (direcţii generale, direcţii, servicii etc), după caz, în cadrul serviciilor publice, instituţiilor publice municipale, întreprinderile municipale. În acelaşi timp, trebuie de menţionat un element important: noi nu vom face „epurări administrative” cu scopul de a politiza instituţia. Unele schimbări care vor avea loc, vor fi realizate strict în scopul eficientizării managementului Primăriei, iar oamenii promovaţi vor fi selectaţi pe criteriile integrităţii, profesionalismului şi meritocraţiei. Pe de altă parte, funcţionarii oneşti şi eficienţi din cadrul administraţiei publice municipale vor fi menţinuţi şi chiar promovaţi în funcţii şi remuneraţi în dependenţă de performanţă”, a adăugat Andrei Năstase.În context, liderul DA spune că a doua direcţie de activitate va fi colaborarea instituţională cu Consiliul Municipal Chişinău în interesul chişinăuienilor.„Pentru realizarea acestui obiectiv, vom convoca şedinţele ordinare, extraordinare ale Consiliului municipal de fiecare dată când este nevoie, venind cu propuneri pentru examinare ce ţin de administrarea municipiului în interesul locuitorilor, care vor fi incluse în ordinea de zi cu prioritate. Vom încerca să avem o relaţie corectă cu această instituţie. Dacă, însă majoritatea „multicoloră” în Consiliu va încerca să boicoteze activitatea primarului, nu vom avea altă soluţie decât să facem uz de atribuţiile primarului care sunt destul de mari. Sperăm însă în discernământul aleşilor locali şi o conlucrare în beneficiul chişinăuienilor”, a adăugat preşedintele Platformei DA.„A treia direcţie de activitate va fi realizarea unei analize funcţionale care va cuprinde evaluarea eficienţei activităţilor tuturor subdiviziunilor administraţiei publice municipale, precum şi a serviciilor şi instituţiilor publice municipale. În rezultatul acestei analize, vom propune un plan de modernizare a Primăriei care va include un mecanism mai eficient de organizare a subdiviziunilor, a serviciilor publice municipale, program de digitalizare a serviciilor, debirocratizarea având ca abordare optimizarea numărului de funcţionari, în paralel cu majorarea salariilor acestora, etc. Vom ajusta regulamentele subdiviziunilor cu înlăturarea dublării funcţiilor şi sporirea responsabilităţii pentru executarea clară a competenţelor”, a continuat Andrei Năstase.„Obiectivul final al acestui proces va fi să eficientizăm activitatea Primăriei astfel încât aceasta să devină o instituţie transparentă, bine administrată şi fără corupţie.În ceea ce priveşte transparenţa Primăriei, vom asigura accesul cetăţenilor la procesul decizional. Vom asigura organizarea dezbaterilor publice pe proiectele de interes municipal”, a adăugat Andrei Năstase.Conform lui Andrei Năstase, o altă direcţie de activitate va consta în asigurarea organizării unui amplu audit la întreprinderile municipale pentru ca ulterior să asigurăm un management performant al acestora.„A cincea direcţie de activitate va consta în asigurarea unui management riguros în scopul de a restabili ordinea în capitală. Aici mă refer la iniţierea procesului de inventariere complexă a bunurilor municipiului, în special a fondului funciar municipal, la contestarea tuturor tranzacţiilor funciare ilegale, efectuate anterior, dar şi la rezolvarea problemei construcţiilor ilegale, care conform unor estimări sunt la peste 2000 de cazuri”, a conchis liderul DA.