TEROARE în adresa primarilor din RM; PLDM acuză guvernarea că presează aleşii locali să treacă la PD: „Sunt ademeniţi cu bani sau intimidaţi cu dosare penale”

Primarii din Republica Moldova sunt supuşi unor presiuni fără precedent de a părăsi partidele din partea cărora a fost aleşi şi de a trece la PD. Sunt utilizate diferite metode: unii aleşi locali sunt speriaţi cu dosare penale, iar altora li se propune mijloace financiare pentru diverse proiecte. Despre aceasta au atenţionat astăzi reprezentanţii PLDM, care au prezentat într-o conferinţă de presă mai multe cazuri de acest gen. Ultimul caz răsunător este cel al primăriţei din satul Ghelăuza, raionul Străşeni, Nicoleta Malai, care a fost chemată la sediul PD, unde i s-a propus să adere la partid. După ce respins oferta, în aceeaşi lună s-a trezit cu ofiţerii CNA în primărie, iar în prezent este cercetată pentru abuz în serviciu şi corupere pasivă.„Prin diferite metode, mulţi primari au fost impuşi, forţaţi, ademeniţi să treacă de la un partid la altul. Nu au trecut numai de la PLDM, au trecut şi de la PL. Acum eu cunosc cazuri când trec şi de la Partidul Nostru, Partidul Socialiştilor. Sunt metodele care au fost practicate şi de guvernele precedente, dar într-o măsură mai mică. Acum devine mai dură această politică prin intimidare prin dosare penale şi prin ademenire cu bani. Nu se are în vedere ca să fii corupt, să îi dea anume primarului bani, dar pentru localitate. Cunosc foarte multe cazuri de intimidări. Se vede foarte bine că nici nu se deranjează să fie corect juridic. Se vede că este o comandă politică pe care nici nu o deranjează finalul acestui proces. Sunt foarte multe cazuri, am şi eu acum două dosare, sunt în judecată. Este o situaţie destul de gravă. Cazul Malai, dar şi altele, care nu sunt aduse în instanţa de judecată special, dacă ar fi elucidate public vor arăta nişte vicii, care îi pun pe primari în situaţii. De regulă, cei mai energici primari, care au cele mai multe rezultate, admit unele compromisuri, dar aceasta nu este crimă, crima trebuie căutată la nivelul central”, a declarat preşedintele PLDM, Viorel Cibotaru.„Structura acestor conflicte sau esenţa sunt total diferite: de la alegeri până la proiecte de infrastructură, religie, cultură. De curând am primit o cerere de părăsire a PLDM din partea primarului Elena Moşneguţă din satul Hansca raionul Ialoveni. PD anunţase acest mega proiect de 1200 km de drumuri, iar doamna primar fiind din partea PLDM a fost pusă în faţa faptului că, dacă îşi doreşte un drum în sat, va trebui să părăsească PLDM. Ca bonus a primit o ofertă de a se construi un teren de joacă pentru copii. O situaţie similară este şi în satul Şerpeni, Anenii Noi, primarul părăseşte PLDM exact din aceleaşi motive. În satul Leuşeni, raionul Hânceşti, primarul a fost presat să-şi depună mandatul şi acum se pregătesc de organizarea unor alegeri”, a adăugat purtătorul de cuvânt al PLDM, Ion Terguţă.„Toate instituţiile de drept sunt în mâinile unui partid. Se caută la greu mici erori care sunt transformate în dosare penale. Practic este o teroare. Chiar şi primarii PD au dosare penale, pentru a-i ţine sub presiune tot timpul, ca nu cumva să aibă alte idei de partid”, a adăugat şi primarul oraşului Cimişlia, Gheorghe Răileanu.Reprezentanţii PD nu a comentat deocamdată acuzaţiile aduse de PD.