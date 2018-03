Alexandru Slusari: „Comisia de la Veneţia a constatat din nou derapajul antidemocratic şi antieuropean al guvernării din RM în legătură cu modificarea sistemului electoral”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 21.03.2018 07:10

Una dintre cele mai importante entităţi europene în domeniul protejării democraţiei, Comisia de la Veneţia, din nou a constatat derapajul antidemocratic şi antieuropean al guvernării din Republica Moldova în legătură cu modificarea sistemului electoral.



Declaraţia a fost făcută de vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari, după avizul Comisiei de la Veneţia şi Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), care au anunţat că regretă faptul că autorităţile de la Chişinău le-au ignorat recomandările şi au aprobat implementarea sistemului electoral mixt.



„Am văzut reacţia sfidătoare şi impertinentă al regimului mafiot la acest raport. Gaşca de uzurpatori nu are nevoie de valori şi recomandări europene atunci când fură şi spală zeci de miliarde, când impune pe cetăţeni să plătească sume duble, furate tot de la popor, când ţine zeci de ani sub control justiţia şi monopolizează mass-media şi când schimbă regulile electorale de joc pentru să nu fie trasă la răspundere pentru dezmăţul produs”, a adăugat vicepreşedintele Platformei DA.



Totodată, Alexandru Slusari spune că „grupare de ocupanţi are nevoie doar de banii partenerilor externi, care sunt şantajaţi în permanenţă cu pericolul venirii la putere grupării antieuropene lui Dodon, unui broiler, crescut special în incubatorul lui Plahotniuc”.



Mai mult, vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr spune că în contextul ultimelor evenimente şi decizii Uniunea Europeană are toate motivele să nu mai ofere niciun ajutor financiar Republicii Moldova.



„După ultimul verdict al Comisiei de la Veneţia, ţinînd cont de lipsa absolută a progresului Moldovei în combaterea corupţiei, investigarea fraudei bancare şi reformarea justiţiei, UE are toate motive să stopeze finanţarea ţării noastre. Dacă totuşi noi vom primi în continuare suportul financiar din partea europenilor, nu va fi nici un merit al guvernării, ci speranţa partenerilor noştrii că în Moldova sunt mulţi oameni, care merită şi doresc să trăiască după standardele europene şi care vor şi pot în scurt timp să întoarcă ţara din impas la drum, care duce spre civilizaţia”, a conchis Alexandru Slusari.



Precizăm că europarlamentarul lituanian Petras Auštrevičius a declarat zilele trecute că Uniunea Europeană rămâne fermă pe poziţii privind acordarea asistenţei macrofinanciară Republicii Moldova. Astfel, de acum încolo ajutorul financiar pentru Republica Moldova nu va mai fi acordat necondiţionat. Condiţiile, comunicate de mai bine de un an, trebuie să fie îndeplinite, a mai adăugat deputatul european.