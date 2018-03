Ştefan Gligor: PD face tot posibilul ca prin alegerile parlamentare din 2018 să legitimeze puterea uzurpată

Puterea aparţine cetăţenilor Republicii Moldova, dar aceştia nu au învăţat să o exercite pentru că s-au pierdut în agendele şi minciunile politicienilor, afirmă activistul civic Ştefan Gligor.



Preşedintele grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ de anulare a sistemului electoral mixt, Ştefan Gligor susţine că pe când cetăţenii Republicii Moldova urmăresc confruntarea unionismului cu statalismul în versiunea lui Dodon, Partidul Democrat în linişte îşi implementează agenda care constă dintr-un singur punct: legitimizarea puterii uzurpate prin alegerile parlamentare din 2018. În opinia activistului civic, acesta ar fi scopul modificării sistemului electoral şi a tot ce face în prezent PD cu ajutorul sateliţilor săi.



”Cele trei puteri în stat - legislativă, executivă şi judecătorească sunt uzurpate, or în acest caz uzurparea puterii în stat poate fi combătută doar prin exercitarea suveranităţii în mod direct conform articolului 2, alineatul 1 al Constituţiei RM”, menţionează Gligor precizând că din acest motiv a şi fost constituit grupul de iniţiativă pe care Comisia Electorală Centrală (adică PD) a refuzat de două ori să-l înregistreze.



Directorul de programe în cadrul Centrului de Politici şi Reforme (CPR), Ştefan Gligor consideră că autorităţile democrate ştiu că cei care doresc organizarea unui referendum legislativ privind aprobarea sistemului electoral pentru alegerea deputaţilor în Parlamentului RM înţeleg ce se întâmplă, că nu s-au prins în agende false şi de aceea au refuzat să înregistreze grupul, chiar şi cu preţul discreditării definitive a CEC-ului.



”Puterea ne aparţine nouă - cetăţenilor, dar noi nu am învăţat să o exercităm. Pentru că ne-am pierdut în agendele şi minciunile politicienilor. Dacă asiguram separarea puterilor în stat şi echilibrul instituţional prin crearea unor instituţii subordonate Constituţiei şi Legii, astăzi eram o altă societate, una pe care abia urmează să o creăm”, a concluzionat directorul de programe din cadrul CPR.



De menţionat că trei membri CEC au semnat o opinie separată la Hotărârea CEC de neînregistrare a grupului de iniţiativă pentru organizare referendumului legislativ de anulare a sistemului electoral mixt. Aceasta constată punctual şi argumentat că instituţia electorală nu a avut motive să refuze înregistrarea.



Potrivit opiniei, majoritatea membrilor CEC şi-au arogat atribuţii improprii autorităţii electorale centrale şi în contradicţie cu cadrul legal existent. Este inadmisibilă situaţia când subiectul constituţional abilitat cu dreptul de a iniţia referendumuri constituţionale - 200 mii de cetăţeni, să fie privat de dreptul de a iniţia şi referendumuri legislative sau consultative. Or, în condiţiile în care poporul este unicul deţinător al suveranităţii naţionale şi voinţa poporului constituie baza puterii de stat, excluderea prin interpretarea arbitrară a acestuia din categoria subiecţilor ce au dreptul de a iniţia orice tip de referendumuri, nu este altceva decât încălcarea principiilor constituţionale ale statului de drept, precum şi a suveranităţii naţionale, dreptului la vot şi a dreptului la administrare.