Proiectul făcut public de către PD, privind construirea unei arene sportive ultramoderne, pare să nu le aparţină; Ce spune firma franceză care este autorul ideii

Partidul Democrat este bănuit de "furt intelectual". Proiectul făcut public, acum o săptămână, de către ştabii acestei formaţiuni, privind construirea unei arene sportive ultramoderne, pare să nu le aparţină. Planul video prezentat presei de către Vladimir Plahotniuc este, de facto, proprietatea unei celebre companii franceze. Într-o declaraţie pentru ” Ziarul de Gardă” , francezii se arată uimiţi de faptul că cineva de la Chişinău vorbeşte despre acest proiect, fără să anunţe autorul ideii.Potrivit Ziarului de Gardă, proiectul prezentat de Partidul Democrat ar fi fost elaborat încă în 2012 de compania franceză.„Nu am fost consultaţi pentru a autoriza difuzarea videoclipului Arena Dunkerque, proiect pentru care deţinem proprietatea intelectuală. În plus, este foarte jenant faptul că numele firmei noastre de arhitectură nu este menţionat în articolul care prezintă videoclipul”, scrie ZdG Proiectul a costat mii de euro, anunţă firma franceză.„În general, este vorba în faza de concurs (înainte de a cunoaşte dacă suntem echipa câştigătoare şi a începe studiile asupra proiectului) de 2 sau 3 arhitecţi angajaţi cu normă întreagă pentru 2 sau 3 luni. Producţia unui proiect ca acesta ţine de asemenea de crearea unor perspective 3D a proiectelor (în general, 5 sau 6 vederi la preţ de 2000 sau 3000 de euro per imagine), precum şi de realizarea unui film (între 5 şi 10 mii de euro). Nu cunoaştem care sunt sancţiunile în Franţa pentru acest gen de utilizare fără menţiune a persoanei care deţine proprietatea proiectului”, scrie ZdG.Mai spun reprezentanţii firmei franceze, citaţi de Ziarul de Gardă. La scurt timp după anunţul Partidului Democrat de construcţie a Arenei Chişinău, la Ministerul Economiei şi Infrastructurii a avut loc o şedinţă a Grupului de lucru pentru implementarea proiectului. Aceasta a fost prezidată de către ministrul Chiril Gaburici, iar din componenţă au mai făcut parte ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Liviu Volconovici, dar şi alţi reprezentanţi ai instituţiilor de resort. Contactat de Jurnal TV, purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gamurari, a declarat că planul companiei franceze a fost prezentat drept exemplu, şi nu un material care i-ar aparţine Partidului Democrat.Nu este pentru prima dată când membrii PD îşi atribuie nişte merite care nu le aparţin. Deputatul formaţiunii Oleg Sârbu, ale cărui firme ar avea contracte de milioane de lei cu instituţiile statului, şi-a îmbrăcat, în an electoral, haina omului binefăcător. Într-un material al Ziarului de Gardă, el a fost prezentat cum distribuie în numele său şi al partidului colete cu ajutoare umanitare, donate copiilor din Republica Moldova de către o fundaţie olandeză. Potrivit sursei, pachetele umanitare erau destinate Misiunii „Micul Samaritean”.