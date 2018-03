Andrei Năstase, întrevedere cu Ambasadorul UE în RM: Platforma DA nu s-a conformat ideii de sistem mixt şi exclude orice colaborare cu Plahotniuc; Ce spune Peter Mihalko despre persecuţiile politice

FOTO

Platforma Demnitate şi Adevăr nu s-a conformat ideii de sistem mixt, adoptat de binomul Plahotniuc-Dodon, şi susţine societatea civilă în demersul ei de schimbare a sistemului electoral. Este poziţia reiterată astăzi de preşedintele formaţiunii, Andrei Năstase, în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău, Peter Mihalko.La întâlnire au participat şi vicepreşedinţii Platformei DA, Inga Grigoriu şi Alexandru Slusari, precum şi Chiril Moţpan, Secretarul General al formaţiunii, Arina Spătaru, preşedinta Organizaţiei Teritoriale Bălţi, Dinu Plângău, preşedintele Tinerilor DA şi Alexandru Machedon, reprezentant al socieţíi civile, şeful staffului electoral al Platformei DA.Referindu-se la concluziile cu privire la ţara noastră, adoptate recent la Bruxelles de către miniştrii UE de externe, ambasadorul Mihalko a subliniat aşteptările pe care UE le are în ceea ce priveşte progresul aşteptat de la autorităţile Republicii Moldova „în atingerea standardelor europene care au un singur scop: să dea cetăţenilor o mai înaltă calitate a vieţii si să ofere business-ului de aici toată deschiderea spre Europa”.La rândul său, Andrei Năstase a vorbit despre preocuparea formaţiunii pe care o conduce privind implementarea Acordului de Asociere cu UE. „Pe noi nu ne preocupă retorica, ci faptele reale. Chiar dacă avem legi bune, euroconforme, ele nu sunt implementate, ci profanate. În justiţie, bunăoară, sunt promovaţi oameni aserviţi sistemului, controlaţi şi controlabili”, a spus Andrei Năstase.De asemenea, liderul Platformei DA a reiterat poziţia formaţiunii de a nu colabora cu Vladimir Plahotniuc şi a vorbit despre necesitatea implementării celor 5 D ai Programului de ţară al Platormei DA: detenebrizare, deoffshorizare, democatizare, debirocratizare, descentralizare, chiar dacă presiunea asupra activiştilor Platformei DA din partea puterii a atins cote incalificabile.În context, Ambasadorul Mihalko a reiterat apelul adresat liderilor politici de a se dezice de practici nedemocratice şi de presiune asupra oamenilor. „Există acest fenomen. Nu are ce căuta în secolul 21, practica persecuţiilor politice, intimidarea prin dosare penale, etc. Trebuie să existe o cultură politică de calitate”, a declarat şeful Delegaţiei UE.În cadrul întrevederii s-a discutat şi despre contextul politic actual, în special legat de apropiatele alegeri locale, Andrei Năstase amintind despre preocuparea Platformei DA pentru unitatea forţelor anti-oligarhice.„Oamenii aşteaptă schimbări fundamentale, benefice lor. Vom veni cu o garnitură de oameni integri, profesionişti şi rezistenţi, de aceea insistăm pe meritocraţie reală şi probată. Haosul şi corupţia sunt cele două probleme esenţiale ale primăriei. E nevoie acolo de multă transparenţă, de un audit obiectiv, de eradicarea din temelii a corupţiei şi hoţiei din banii contribuabililor, e nevoie de un management pentru oameni, de investiţii locale şi străine masive”, a declarat Andrei Năstase.În cazul unei victorii în scrutinul pentru primăria Chişinău, Andrei Năstase a vorbit despre perspectivele unei colaborări cât mai eficiente între Delegaţia UE şi viitoarea administraţie municipală.„În cazul victoriei candidatului Platformei DA, Chişinăul va avea un parteneriat solid cu instituţiile UE în interesul locuitorilor. Orice suport, asistenţă externă şi alte forme de parteneriat vor avea drept obiectiv primordial modernizarea Chişinăului, sporirea calităţii serviciilor destinate locuitorilor Chişinăului şi celor ce vizitează capitala, fie ei locuitorii ţării, fie turiştii din întreaga lume”, a spus preşedintele Platformei DA.