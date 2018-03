VIDEO

Andrei Năstase: În Platforma DA sunt cel puţin cinci persoane care ar putea candida pentru primăria capitalei; Sperăm că răspunsul PAS va fi pozitiv, întrucât toată lumea aşteaptă un candidat comun

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.03.2018 07:05

În Platforma Demnitate şi Adevăr sunt cel puţin cinci persoane care au toate calităţile necesare pentru a candida la funcţia de primar al capitalei, afirmă preşedintele formaţiunii, Andrei Năstase. Liderul DA şi-a exprimat speranţa că răspunsul celor de la PAS va fi unul pozitiv, în condiţiile în care societatea aşteaptă un candidat comun al forţelor antioligarhice. Declaraţiile au fost făcute la Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV.



„Platforma DA are un număr suficient de oameni care ar putea să concureze, întâi de toate între ei, bazându-se pe meritocraţie, integritate, profesionalism, capacitatea de a rezista în faţa regimului. În Platforma DA sunt oameni rezistenţi, buni profesionişti. Avem cel puţin cinci candidaturi care ar putea ocupa acest post. Figuri mai tehnocrate, mai politice. Am avut o discuţie cu forurile decidente din partid. Am luat atitudine şi cu privire la ceea ce se întâmplă la Bălţi. Un răspuns definitiv cu privire la candidat va fi dat luni, după o discuţie sâmbătă, în cadrul Consiliului Naţional Politic”, a declarat Andrei Năstase.



„Am făcut un apel către colegii de la PAS, am cerut sprijinul în acest demers al nostru. Sperăm că va fi un răspuns pozitiv şi vom acţiona aşa cum am făcut-o în prezidenţiale, când am mers cu un singur candidat şi am obţinut un scor foarte bun. Toată lumea aşteaptă un candidat comun”, a adăugat preşedintele Platformei DA.



În cadrul emisiunii, telespectatorii au putut participa la un televoting, răspunzând la întrebarea: „Veţi vota pentru Andrei Năstase, dacă va candida la Primăria capitalei?”: 580 au răspuns „da”, iar 24 au spus „nu”.