Moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, RESPINSĂ; Leancă spune cine l-a influenţat când a decis, în 2014, acordarea garanţiilor de stat băncilor falimentare

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.03.2018 16:40

Moţiunea simplă asupra politicii interne şi externe în domeniul integrării europene realizate de viceprim-ministrul Iurie Leancă a fost respinsă. Leancă a venit în Parlament cu un raport la solicitarea PCRM şi PSRM, care l-au acuzat de „atitudine iresponsabilă şi anticonstituţională” atunci când acesta a declarat că „integrarea europeană se face doar cu România şi prin România”.



De cealaltă parte, liberalii susţin că această moţiune a fost o acţiune de PR pusă la cale de PD, pentru a-l promova pe Leancă drept un „mare unionist”, în timp ce acesta trebuie să fie judecat pentru implicare în „jaful secolului”.



În cadrul dezbaterilor asupra moţiunii, Iurie Leancă a fost întrebat de cine a fost influenţat, în perioada când îndeplinea funcţia de prim-ministru, să acorde garanţii de stat Băncii Naţionale pentru emiterea unui credit de 9,5 miliarde de lei la o rată a dobânzii de 0,1% celor trei bănci falimentate.



„Decizia Guvernului a fost una colectivă şi toţi cei prezeţi au votat în favoarea acestei garanţii. Decizia s-a bazat pe insistenţa BNM, unica instituţie dn RM care cunoaşte detaliat ce se întâmplă în sectorul bancar şi care ştie ce trebuie să facă în situaţii extraordinare. Ne-au spus că e o situaţie de urgenţă şi, dacă Guvernul nu intervine, se poate prăbuşi tot sistemul bancar”, a declarat Iurie Leancă.



„Şi ce s-a întâmplat cu BEM dacă aţi fost mare „salvator”? Unde sunt banii, unde este banca”, a insistat liderul PCRM, Vladimir Voronin. „Obiectivul garanţiei s-a referit la deponenţi, nu la supravieţuirea BEM”, a spus Leancă.



Totodată, lui Leancă i s-a reproşat că, în timpul mandatului său anterior la Ministerul de Externe, s-a lansat în promisiuni şi termene-limită cu privire la aderarea RM la UE



„În 2009, aţi spus că RM va depune cerere de aderare la UE în 2012, iar în 2014 va intra în UE. Aţi declarat că cea mai logică cale este prin România, astăzi ne povestişi diferite istorii. Nimeni nu a mai lăudat RM din 2014. De ce din 2009, de când aţi venit la guvernare sub drapelul UE, nivelul celor care sunt pentru integrarea europeană era peste 70%, iar astăzi este de 40%?”, l-a întrebat socialistul Vlad Bătrâncea.



„Niciodată în 2009 nu am zis că în 2012 vom deveni ţară candidat. Lăsaţi minciunile la o parte. Aţi spus că am fost „un simplu” prim-ministru. Niciodată în nici un interviu nu am folosit sintagma respectivă. Doar în 2015, am spus că am fost doar prim-ministru, nu judecător. Niciodată nu am spus că RM a spus când anume va deveni membru UE. Sunt om serios”, a fost răspunsul ministrului de Externe.



„Acest cadou „Leancă” ni l-a făcut Petru Lucinschi şi Diacov şi acum suntem nevoiţi să ascultăm această demagogie”, a intervenit şi liderul comunist Vladimir Voronin. „Am tot respectul pentru Diacov şi îi doresc succes în continuare”, nu a ezitat Leancă să lanseze laude în adresa preşedintelui de onoare al PD.



Iurie Leancă a fost solicitat să comenteze şi recenta declaraţie a partidului pe care îl conduce, prin care sunt oferite lecţii de jurnalism angajaţilor de la trei instituţii de presă: Jurnal TV, TV8 şi Unimedia. Formaţiunea se arată deranjată de modul în care sunt reflectate activitatea şi trecutul lui Leancă.



„Cum ar fi procedat un oficial dintr-un stat european, la care faceţi trimitere de atâtea ori, dacă ar fi încercat să închidă gura jurnaliştilor?”, l-a întrebat pe Leancă liberala Alina Zotea.



„A fost de fapt o declaraţie a aripii tinere din partid. În locul lor nu aş fi făcut acest lucru. Tinerii care au venit în politică au spus că este nevoie de un comportament civilizat, nu de defăimare, nu de criminalizare fără niciun motiv din unele surse mediatice. Tinerii au venit cu o sugestie, cu o critică, nu a fost o cerere expresă. Nu am de gând să le spun să se oprească. Mereu am pledat pentru o presă liberă şi echidistantă”, a menţionat Leancă.



Amintim că, în septembrie 2014, Guvernul condus de Leancă a votat posibilitatea creditării celor trei bănci cu probleme de către BNM cu garanţia Executivului. Ulterior, pe 13 noiembrie 2014, printr-o dispoziţie secretă, Guvernul Leancă a dat garanţii de stat Băncii Naţionale pentru emiterea unui credit de 9,5 miliarde de lei la o rată a dobânzii de 0,1% celor trei bănci falimentate. Ulterior, suma totală de 13 miliarde 583,7 milioane de lei a fost transformată în datorie de stat pe care cetăţenii RM trebuie să o întoarcă în următorii 25 de ani.