Andrei Năstase, răspuns către PD privind desemnarea unui candidat unic la primăria Chişinău: Platforma DA nu va intra NICIODATĂ în negocieri cu mafia

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.03.2018 14:33

Platforma Demnitate şi Adevăr nu va întra NICIODATĂ în negocieri cu mafia. Nu va face niciun fel de aranjamente, nu va avea niciun fel de candidaţi unici şi nu va trata niciun subiect de valoare cu nişte hoţi şi criminali care au uzurpat puterea în stat fluturând în dispreţ flamurile pro-europene.



Este răspunsul liderului Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, la solicitarea vicepreşedintelui Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, de a avea o eventuală întâlnire în scopul desemnării unui candidat unic al forţelor pro-europene la primăria Chişinău.



Vedeţi mai jos mesajul integral al lui Andrei Năstase:



Domnului Vladimir Cebotari, vicepreşedinte al Partidului Democrat



Solicitarea dvs., de a avea o eventuală întâlnire în scopul desemnării unui candidat unic al forţelor pro-europene m-a surprins, întrucât nu văd ce tangenţă ar avea PD, partidul uzurpator pe care îl reprezentaţi, cu noţiunea de partid pro-european. Nu doar că aţi compromis parcursul european al ţării, ci aţi capturat acest stat şi l-aţi transformat într-o unealtă de înjosire a cetăţenilor care pleacă masiv, în exod, din ţara pe care o sugrumaţi. De când mimaţi guvernarea, ratingul susţinătorilor pro-europeni a scăzut dramatic de la 73% la doar 37 la sută. Şi tocmai pentru a salva acest parcurs, ţara şi oamenii ei, am iniţiat Platforma Civică Demnitate şi Adevăr, care a organizat cele mai masive proteste împotriva regimului cleptocratic din care faceţi parte.



Am spus şi îmi voi menţine mereu opinia, că viitorul european al Republicii Moldova este supus unui risc considerabil tocmai din cauza faptului că şeful dvs este culpabil de capturarea statului, de uzurpare a puterii, de devalizarea sistemului bancar şi de cârdăşie cu forţele pro-ruseşti, susţinându-l cu toate resursele posibile pe Igor Dodon în prezidenţiale. Altfel spus, Partidul Democrat condus de Plahotniuc este exponentul fariseic al unei clici mafiote (şi nu a curentului pro-european!), aruncând Republica Moldova în haos şi "supremaţie" a criminalităţii, aducând-o în pragul falimentului.



Graţie oligarhatului de care este condus, PD a manipulat şi a dezinformat constant cetăţenii proprii, dar şi partenerii de dezvotare pro-vestică ai Republicii Moldova, de facto fiind autorul crizei profunde din ţară. Dacă nu sunteţi la curent, vă comunic să această criză a lovit puternic în fiecare familie de moldoveni, nevoiţi să-şi părăsească căminul şi să plece în străinătate pentru a supravieţui. Vă mai aduc la cunoştinţă că sunteţi implicaţi ca formaţiune politică condusă de un proxenet criminal, în degradarea tuturor sistemelor pe care, de regulă, se bazează un stat de drept european. Justiţia este totalmente capturată, mass-media este monopolizată, oponenţii sunt persecutaţi într-un mod incalificabil, economia tenebră şi offshorizată este la ea acasă şi toate valorile europene sunt compromise cu bună ştiinţă, fără jenă, scrupule sau măcar cea mai mică reţinere de ochii lumii.



Aţi transformat ţara într-o spălătorie de bani a mafiei ruseşti, aţi jefuit populaţia prin furtul miliardului din cele trei bănci, prin politici antisociale execrabile similare unui adevărat genocid, prin punerea în aplicare a diverselor scheme de afaceri ilicite inclusiv cu oligarhii transnistreni, menţinând regimul separatist pro-rus, l-aţi adus pe circarul Dodon la putere împărţind cu el funcţii şi strategii de distrugere a statului de drept, aţi capturat toate instituţiile publice, paralizând orice intenţie de democratizare, debirocratizare, demonopolizare a circuitelor, sunteţi apologeţii corupţiei endemice, aţi comis cele mai multe derapaje anti-democratice din istoria independenţei Republicii Moldova!



Înţelegem că prin iniţierea aşa-zisei tentative de dialog încercaţi să întindeţi, pe de o parte o cursă partidelor pro-europene şi antioligarhice veritabile, iar pe de alta vă pregătiţi strategia de susţinere a pseudo-primarului interimar Silvia Radu, intrată în primăria capitalei pe uşa din spate a bunului simţ şi a legii.



Suntem siguri că aţi cunoscut poziţia noastră cu mult înainte de ziua când aţi intoxicat spaţiul public cu ideea susţinerii candidatului unic pro-european şi aveţi nevoie de răspunsul nostru suplimentar pentru argumentarea viitoarei alianţe parlamentare cu PSRM. Platforma Demnitate şi Adevăr, liderul căreia am onoarea să fiu, nu va întra NICIODATĂ în negocieri cu MAFIA. Cu patronul dvs. şi acoliţii săi vor discuta procurorii independenţi şi specialiştii în evaluarea averilor confiscate. Acest lucru se va produce imediat după ce vom face schimbarea şi vom asigura funcţionarea justiţiei independente.



Reieşind din cele expuse mai sus, noi nu vom face niciun fel de aranjamente, nu vom avea niciun fel de candidaţi unici şi nu vom trata niciun subiect de valoare cu nişte hoţi şi criminali care au uzurpat puterea în stat fluturând în dispreţ flamurile pro-europene.



Vom discuta însă cu toată sinceritatea cu oamenii simpli care, de voie sau de nevoie, se regăsesc în acest partid, pentru a-i convinge să facă o alegere corectă, să renunţe a mai fi ostaticii unor penali care foarte curând vor răspunde în faţa legii.



Şi suntem siguri că vom reuşi!



Andrei Năstase,



Preşedinte al Platformei DA