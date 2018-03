Andrei Năstase, la discuţii cu ambasadorul Canadei în RM: „Noi pledăm pentru consolidarea întregii societăţi”

FOTO

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, s-a întâlnit cu ambasadorul Canadei în Republica Moldova, România şi Bulgaria, Kevin Hamilton.Potrivit unui comunicat, discuţia s-a axat pe ultimele evenimente politice din Republica Moldova, dar şi pe rolul şi locul Platformei Demnitate şi Adevăr în consolidarea societăţii şi a depăşirii crizei profunde, care ameninţă să falimenteze statul. Kevin Hamilton a subliniat că anul 2018 este un an crucial pentru Republica Moldova şi de aceea intenţionează să-i acorde ţării noastre o atenţie primordială.Andrei Năstase a făcut o succintă prezentare a parcursului politic al formaţiunii sale, insistând asupra celor mai importante aspecte ale activităţii acesteia. „Platforma DA a apărut din iniţiativa miilor de protestatari, care manifestau împotriva unei guvernări care a transformat Republica Moldova într-o zonă gri pentru a-şi extrage beneficii personale, într-o spălătorie de bani ai mafiei ruseşti, jefuindu-i sistemul bancar, minţind fariseic partenerii de dezvoltare despre orientarea sa pro-europeană”- a spus Andrei Năstase.Andrei Năstase a menţionat că Platforma DA se implică în procesele democratice nu cu vorba, ci cu fapta şi din momentul apariţiei sale a lansat zeci de iniţiative concrete de redresare a multiplelor aspecte ale crizei, de soluţionare eficientă a problemelor care au afectat toate direcţiile de dezvoltare economică şi socială, de scoatere a instituţiilor publice din captivitatea mafiotă, de edificare a unui stat de drept şi de reformare reală şi nu mimată a sistemelor alterate de corupţie endemică.„Noi pledăm pentru consolidarea întregii societăţi şi în Platforma DA se regăsesc toate segmentele sociale din Republica Moldova. Esenţa noastră ca partid este europeană, căci doar această orientare asigură modernizarea, democratizarea şi, în ultimă instanţă, transformarea ţării noastre într-o ţară prosperă şi sigură pentru oameni ”- a menţionat Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, relevând că din programul de guvernare al formaţiunii sale fac parte şi cei 5 D prioritari : detenebrizarea, demonopolizarea, deoffshorizarea, debirocratizarea şi descentralizarea.Vorbind despre actualele alegeri locale, Andrei Năstase a amintit că partenerii Platformei DA şi în cadrul acestor alegeri sunt în primul rând cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de apartenenţa lor partinică. „Aşa-zisa susţinere a candidaturii proeuropene la funcţia de primar general al capitalei de către oligarhul Plahotniuc nu este decât un măr otrăvit pe care acesta îl aruncă opoziţiei emergente deja a doua oară. Prima dată a făcut-o în alegerile prezidenţiale. Astfel speră să inducă în eroare electoratul, dar şi partenerii de dezvoltare. Chiar şi teoretic o asemenea susţinere este total inoportună, căci Plahotniuc are aici un antirating de peste 90%! Personal am respins categoric oferta acestui criminal, dar asta nu înseamnă că nu accept susţinerea activiştilor şi simpatizanţilor altor partide, inclusiv cei aflaţi de voie sau de nevoie în PD, dacă aspiraţiile lor coincid cu ale mele”- a opinat Andrei Năstase.În cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte stringente precum capturarea totală a justiţiei, monopolizarea media, persecuţiile simpatizanţilor şi activiştilor Platformei DA, riscurile adoptării votului mixt şi posibila fraudare a alegerilor parlamentare, dar şi locale. „Susţinerea, inclusiv financiară, a Republicii Moldova de către partenerii noştri de dezvoltare în vederea reformării şi modernizării ţării, din păcate, a fost totalmente deturnată, aici având loc procese inverse celor scontate”- a afirmat Andrei Năstase, aducând mai multe exemple, inclusiv situaţia în mass-media, care, practic, e monopolizată de binomul Plahotniuc-Dodon, posturi tv independente precum Jurnal TV, TV8, ProTV fiind supuse persecuţiilor economice, administrative, juridice, discriminate prin măsurători false ale audienţei etc.„Ambasadorul Kevin Hamilton s-a arătat extrem de interesat de subiectele discutate, exprimându-şi îngrijorarea faţă de derapajele anti-democratice ale guvernării şi a optat pentru menţinerea relaţiilor cu Platforma DA pentru a avea o imagine cât mai obiectivă asupra proceselor socio-politice şi economice din Republica Moldova”, se mai arată în comunicat.