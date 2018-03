Cum îl apără Candu pe Plahotniuc şi ce spune despre declaraţiile lui Andrei Năstase privind necesitatea unei anchete PENALE după discuţia dintre Tănase şi Platon

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, spune că discuţia telefonică pe care fostul ministru al Justiţiei, Alexandru Tănase, a avut-o cu unul dintre condamnaţii în dosarul fraudei de la Banca de Economii, Veaceslav Platon, nu-i afectează credibilitatea, chiar dacă a fost una „amicală”.„Eu, în tot acel sfârşit de săptămână, deşi nu am avut ocazia să vorbesc cu domnul ministru al Justiţiei, am considerat că acea discuţie telefonică, chiar dacă amicală, nu a adus riscuri care ar putea pune la îndoială reputaţia, credibilitatea sa. În aceleaşi timp, asta e decizia sa de a-şi da demisia. Eu, personal, regret, cum a declarat că regretă mult şi domnul prim-ministru Filip. În acelaşi timp viaţa continuă”, a declarat Andrian Candu.Preşedintele Parlamentului a fost solicitat să comenteze declaraţiile preşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase , potrivit căruia discuţia telefonică dintre Tănase şi Platon demonstrează probatoriul unui rechizitoriu pe marginea atacurilor raider şi a spălătoriei ruseşti.„Bănuiesc că în mrejele jurisprudenţei a văzut elemente de infracţionalitate în cazul lui Tănase. Dar nu vreau să comentez ceva ce depăşeşte chiar şi logica. Am fost martorii unei discuţii amicale, cu regret. Procurorii sunt cei care sunt în drept să ne spună dacă sunt temeiurri pentru un dosar penal”, a fost răspunsul lui Candu.În ceea ce priveşte faptul că numele lui Plahotniuc este pomenit în cadrul acestei discuţii telefonice, preşedintele Parlamentului, care este şi finul oligarhului, consideră că acuzaţiile lui Platon, potrivit căruia frauda bancară nu ar fi fost posibilă fără consinţământul şefului PD, nu sunt credibile.„La ora actuală se fac investigaţii şi de instituţiile de stat, dar şi la nivel internaţional de compania Kroll. Eu am fost cel care a publicat raportul Kroll 1. Arătaţi-mi mie numele lui Plahotniuc, care este legat nemijlocit de scandalul bancar. N-o să găsiţi. Platon poate să facă orice tip de declaraţie, fiind condamnat”, a mai spus Candu.​Jurnal TV a intrat în posesia unei discuţii telefonice, pe care a avut-o ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, cu unul dintre condamnaţii în dosarul fraudei de la Banca de Economii, Veaceslav Platon. În înregistrarea audio cei doi îşi spun, pe un ton cordial, simplu, - Saşa şi Slava. Din conţinutul discuţiei rezultă că aceasta avea loc pe când Tănase era şef la Curtea Constituţionala, înainte de arestarea şi condamnarea lui Platon. Platon pare să-i ceară o favoare, deşi nu e clar ce anume, iar Tănase îi spune că a-i împlini doleanţa ar însemna curată sinucidere.Tot în cadrul acestei discuţii, Alexandru Tănase compară Republica Moldova cu o ţară bananieră, iar sistemul bancar - cu cosmosul. În discuţii, Tănase îl porecleşte pe Pirkka Tapiola şi îi disculpă pe Dorin Drăguţanu, Vladimir Plahotniuc şi Ilan Shor.Anterior, liderul Platformei DA a scos la iveală că fostul preşedintele al Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase, a elaborat pe timpul când era deputat un proiect de lege prin care a fost plafonată taxa de stat chiar în ajunul spălării miliardelor prin sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Este vorba despre proiectul de lege cu privire la modificarea taxei de stat, votat în 2010. Prin acest document, a fost plafonată taxa de stat în litigiile patrimoniale, iar ca urmare, bugetul de stat a ratat 540 de milioane de dolari.Liderul Platformei DA a publicat pe contul său de Facebook textul proiectului de lege, precum şi stenogramele şedinţelor Parlamentului din 20 mai 2010. Cel care a insistat ca proiectul lui Tănase să fie votat cât mai urgent în lectura a doua este actualul preşedinte al Curţii de Apel Chişinău, Ion Pleşca, iar preşedintele de atunci al Parlamentului, Mihai Ghimpu, a fost responsabil de această urgentare, a accentuat Andrei Năstase.