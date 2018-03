Vicepreşedintele pentru politica de vecinătate a Comisiei Europene: „Suntem foarte îngrijoraţi de capturarea statului RM”; Ce spune despre sistemul mixt, starea justiţiei şi demisia lui Tănase

Modul în care a fost schimbat sistemul electoral din Republica Moldova dezavantajează opoziţia, iar starea sistemului judiciar şi problema impunităţii trezeşte semne serioase de îngrijorare. Declaraţiile aparţin directorului general adjunct al Direcţiei Generale Vecinătate şi Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene, Katarina Mathernova, şi au fost făcute în cadrul unui interviu oferit pentru Jurnal TV.



„Suntem foarte îngrijoraţi de calea democratică a Moldovei. În special pentru că legislaţia electorală este adoptată într-un mod în care poate şi mai departe ţine departe de putere grupurile care pot aduce pluralitate în dezbaterile politice din Moldova. Modul în care înţeleg eu şi experţii noştri ne explică este că încă sunt modalităţi de a ajusta peisajul electoral într-un mod în care să nu limiteze abilităţile altor partide, în afară de cele două mari, de a participa efectiv şi sper că asta se va întâmpla. Oricât nu am face, am împinge sau am critica, este totuşi decizia oamenilor. Noi sperăm că alegerile vor fi corecte”, a declarat Katarina Mathernova.



Oficialul european a adăugat că problema care stă la baza situaţiei din justiţie este procesul de capturare a statului şi a reiterat poziţia Serviciului European de Acţiune Externă privind lispa unei investigaţii eficiente în ceea ce priveşte jaful bancar.



„Noi suntem foarte îngrijoraţi de starea sistemului judiciar din Moldova. Demisia ministrului Justiţiei este un lucru pozitiv, care demonstrează maturitate. Dar problema care stă la bază există şi suntem foarte îngrijoraţi faţă de natura capturării statului, inclusiv în ceea ce priveşte justiţia. Unii dintre colegii noştri din Serviciul European de Acţiune Externă şi-au exprimat frustrarea continuă faţă de lipsa de investigare a jafului bancar”, a menţionat directorul general adjunct pentru Politica de vecinătate şi Negocieri de extindere a Comisiei Europene.



„Eu cred că sunt lucruri pozitive care s-au întâmplat în Moldova, în ultimii doi ani. De exemplu restructurarea a trei bănci importante: Moldinconbank, MAIB şi Victoriabank. Acest lucru este foarte bun, fiind siguranţa că aşa ceva nu se va întâmpla din nou, ceea ce cred că este foarte important. Dar cred că problema impunităţii rămâne în Moldova şi noi suntem foarte îngrijoraţi”, a adăugat Katarina Mathernova.



O altă problemă care îngjrijorează Comisia Europeană este procesul masiv de emigrare a cetăţenilor moldoveni.



„Dacă mă întrebaţi pe mine personal ce mă îngrijorează în Republica Moldova este că voi găsiţi o modalitate uşoară de a pleca din ţară. Voi puteţi lua uşor cetăţenia română şi să vă mutaţi cu traiul în altă parte. Acest lucru se întâmplă şi asta mă îngrijorează”, a mai spus Katarina Mathernova.