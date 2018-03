Andrei Năstase, la întâlnirile cu cetăţenii: Atât alegerile primarului capitalei, parlamentarele, cât şi prezidenţialele din 2020 trebuie văzute ca un întreg proces de curăţare fundamentală a ţării

FOTO

Capitala „fierbe”, iar problemele majore enunţate de locuitorii ei sunt comune pentru toţi cetăţenii oneşti, pentru că ţin de starea dezastruoasă din economie, creată după furtul miliardului şi impunerea contribuabililor simpli să-l restituie în valoare dublă. Este declaraţia liderului Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, după ce a purtat mai multe discuţii cu locuitorii capitalei.Liderul Platformei DA a fost în vizită week-end-ul trecut în pieţele de la Ciocana, Râşcani, Centru, Botanica şi Buiucani.„Am colindat republica în lung şi în lat. Am mers să discut cu oamenii în sate şi oraşe. Altfel, probabil, nu aş fi reuşit să înţeleg adevărata dimensiune a dezastrului, dar şi să mă conving că altă cale nu există decât consolidarea societăţii în lupta pentru schimbarea clasei politice şi reformarea justiţiei, combaterea corupţiei şi edificarea unui stat de drept cu o economie funcţională, cu locuri de muncă suficiente şi bine plătite, cu un sistem social omenesc. Hoţii miliardelor trebuie să fie pedepsiţi, iar averea lor - confiscată în beneficiul oamenilor! Acelaşi lucru l-am spus şi astăzi, când am mers la pieţele din Chişinău. De altfel întâlnirile noastre cu cetăţenii nu se rezumă doar la o campanie municipală, ci se desfăşoară la nivel naţional.” a menţionat Andrei Năstase.„Capitala „fierbe”, iar problemele majore enunţate de locuitorii ei sunt comune pentru toţi cetăţenii oneşti, pentru că ţin de starea dezastruoasă din economie, creată după furtul miliardului şi impunerea contribuabililor simpli să-l restituie în valoare dublă, schemele dubioase de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale, tarifele care sunt „umflate” excesiv în beneficiul unor intermediari, pensiile şi salariile derizorii şi multe altele”, a spus Andrei Năstase.Liderul Platformei DA s-a referit în cadrul discuţiilor şi la problemele concrete ale capitalei, cum ar fi: traficul infernal cu ambuteiaje interminabile, lipsa parcărilor, necesitatea stringentă de modernizare a transportului public, investiţiile insuficiente în infrastructură, calitatea precară a serviciilor publice municipale, asistenţa socială insuficientă, corupţia endemică din Primărie, invazia construcţiilor ilegale şi managementul deficitar al întreprinderilor municipale.„Şi aici, în capitală, disperarea e crâncenă: ceea ce a făcut guvernarea cu propriii cetăţeni este pur şi simplu înfiorător! Ţara asta plânge ca un copil abandonat de mamă... Dar nu ne vom lăsa cuprinşi de deznădejde, e primul lucru pe care şi l-ar dori criminalii de la guvernare - să înecăm în lacrimi flacăra speranţei. De aceea, mesajul meu este unul de încurajare şi încredere în reuşita noastră. Vom începe printr-o curăţenie capitală. Pentru că nu poţi construi nimic sănătos, care să dureze, dacă fundaţia e putredă. Oamenii nu mai pot fi înşelaţi, am simţit asta şi astăzi, în pieţele Chişinăului. Dimpotrivă, cu cât mai tare se vor strădui să umilească oamenii, cu atât mai mulţi şi mai puternici vom fi!”, a mai spus Andrei Năstase.Preşedintele Platformei DA, însoţit de Alexandru Slusari, vicepreşedintele Platformei DA şi alţi membri ai echipei sale, au vizitat duminică şi suburbiile capitalei. La Durleşti, la expoziţia de porumbei, ei au discutat cu oamenii veniţi din diverse localităţi ale Moldovei, inclusiv din Tighina, dar şi din România.Şi la Grătieşti, o altă suburbie a capitalei, oamenii au avut parte de întâlniri cu echipa Platformei Demnitate şi Adevăr, condusă de Aliona Doroş, Preşedinta Organizaţiei de Femei a formaţiunii.Totodată, Inga Grigoriu, vicepreşedinta formaţiunii a mers în raionul Ungheni unde a purtat discuţii cu localnicii.„Locuitorii rămaşi în sat ne-au chemat la ei şi ne-au rugat, printre alte subiecte, să îi ajutăm să înţeleagă cum este format tariful de 15 lei la apa, care nici măcar nu este menajeră, ci tehnică. Şi nu e prima dată când cetăţenii se adresează la noi, chiar dacă încă nu suntem la guvernare. M-am bucurat că am găsit mulţi oameni informaţi care nu se lasă păcăliţi de promisiunea celor 1200 km de drumuri ce vor fi "reparate" de Plahotniuc. Au zis că vor urmări cu atenţie decizia CEC-ului în vederea înregistrării grupului NuMixt şi ne-au urat tuturor rezistenţă. Speranţa şi-o pun în noile forţe politice, iar, cu mixtul Plahotniuc-Dodon, pretinsa guvernare i-a decepţionat şi mai mult”, a relatat Inga Grigoriu.Întâlnirile cu cetăţenii au avut loc şi la Bălţi, unde echipa Platformei DA a mers în piaţă pentru a discuta cu oamenii.„Dezinformarea e la ea acasă în presa capturată şi atunci noi trebuie să informăm oamenii obiectiv şi responsabil. Căci toţi vor să cunoască adevărul şi ceea ce ne propunem să facem pentru a scoate ţara din criza profundă în care au aruncat-o cei de la guvernare şi de pe urma căreia suferă toţi cetăţenii simpli, indiferent de simpatii politice, geopolitice, religioase sau de alt gen”- susţine Arina Spătaru, Preşedinta OT Bălţi a Platformei DA.În legătură cu programul intens de întâlniri cu cetăţenii, Andrei Năstase a specificat că principalul mesaj este: „Atât alegerile primarului capitalei, parlamentarele, cât si prezidenţialele din 2020 trebuie văzute ca un întreg proces de curăţare fundamentală a ţării. Trebuie eliminaţi toţi cei care au guvernat-o zeci de ani în interes personal şi au golit ţara şi oamenii de miliardele acumulate de generaţii întregi. Administrarea treburilor publice trebuie încredinţată oamenilor noi, integri, profesionişti, celor ce au ieşit şi în stradă ca să apere ţara şi oamenii batjocoriţi de prin birourile puterii. Nu pot ei fura, cât ne putem noi implica! Ştiu ce am de făcut şi sunt determinat să schimb în bine Chişinăul şi Moldova. Aveţi încredere şi vom învinge!”.​​Întâlnirile informale cu cetăţenii ale liderilor Platformei Demnitate şi Adevăr vor continuă şi azi, şi în zilele următoare, ele fiind realizate în cadrul campaniei „Un milion de mâini strânse din inimă”, care presupune interacţiunea de la om la om cu cel puţin un million de cetăţeni ai Republicii Moldova de Acasă şi din Diaspora.