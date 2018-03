Omul Săptămânii - Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr

În această săptămână, Platforma Demnitate şi Adevăr a anunţat oficial că-l înaintează pe liderul său la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău.Acest anunţ, chiar dacă putea fi anticipat după şedinţa Consiliului Politic Naţional al PDA de la finele săptămânii trecute, totuşi, a generat un puternic curent de opinie, decizia PDA fiind pe larg comentată în mediul politic şi în societate, în general.Pasul făcut de PDA este unul curajos, or el schimbă radical datele problemei în politica moldovenească. În premieră, o formaţiune de dreapta pro-europeană acţionează cu anticipare, dar nu în defensivă, şi impune propriul punct de vedere pe agenda politică a ţării, neaşteptând ca acesta să fie impus de altcineva.Acum rămâne de văzut ce urmări va genera decizia PDA. Dar la acest moment cert este că a creat premise pentru anumite schimbări de situaţie. Proporţia acestor schimbări va fi sesizabilă în scurt timp. TRIBUNA precizează: Andrei Năstase s-a născut pe data de 6 august 1975, în satul Mîndreşti, raionul Teleneşti. Din anul 1982 pînă în anul 1992 a învăţat la şcoala din Mîndreşti, din 1992 pînă în 1993 a studiat la Facultatea de Istorie-Geografie a Universităţii „Stefan cel Mare” din Suceava, România, iar din 1993 pînă în 1997 a studiat la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România. Din 1997 pînă în 2000, activează ca procuror, din 2000 pînă în 2002 – în calitate de vicedirector al unei întreprinderi mixte moldo-germane. Are licenţă de avocat din 15 noiembrie 2002. La începutul anului 2015, alături de mai mulţi lideri de opinie, jurnalişti, jurişti, politologi, ambasadori etc. a participat la înfiinţarea Platformei Civice „Demnitate şi Adevăr”. În decembrie 2015, o parte din membrii Platformei „Demnitate şi Adevăr”, inclusiv Andrei Năstase, s-au alăturat Partidului „Forţa Poporului” (PFP). La congresul extraordinar al PFP din 13 decembrie 2015 formaţiunea a fost redenumită în Partidul „Platforma Demnitate şi Adevăr”, iar Andrei Năstase a fost ales Preşedinte al partidului. Andrei Năstase este căsătorit şi are trei copii.