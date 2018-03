Andrei Năstase: „Alegerile locale în Chişinău sunt o şansă pentru opoziţia proeuropeană şi democratică de a pune bazele unei alternanţe la putere”

Alegerile locale în Chişinău sunt o şansă pentru opoziţia proeuropeană, democratică şi antioligarhică, de a pune bazele, printr-o victorie, unei schimbări şi unei alternanţe la putere. Declaraţia îi aparţine liderului Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, şi a fost făcută în cadrul emisiunuii IMPORTANT de la TVC21.„Semnificaţia acestor alegeri în Chişinău are o dublă dimensiune. Întâi de toate problemele curente ale cetăţenilor: ambuteiajele din trafic, lipsa de parcări, calitatea apei, haosul la nivelul administraţiei, corupţia din cadrul primăriei. Vedem că sunt o mulţime de probleme, bunăoară, construţiile ilegale, investiţiile în infrastructură”, a spus liderul Platformei DA.„O a doua dimensiune este cea politică. Avem o şansă reală de a pune bazele unei alternanţe la putere în viitor, în capitală mai întâi şi apoi în Republica Moldova. Toată lumea este conştientă de faptul că o victorie a forţelor de opoziţie proeuropeană şi democratică ar fi un început pentru schimbarea lucrurilor în bine nu doar la nivelul Chişinăului dar şi la nivelul întregii republici. Iată care este miza acestor alegeri şi iată de ce este nevoie ca ele să fie câştigate de un reprezentant al opoziţiei. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, schimbarea se va amâna pentru foarte mult timp”, a spus Andrei Năstase.Dacă vor avea loc aceste alegeri sau nu, va decide regimul oligarhic care are astăzi toată puterea, susţine liderul Platformei Demnitate şi Adevăr.„Este evident că şi Platotniuc, şi Dodon nu-şi doresc aceste alegeri în municipiu. Ei înţeleg foarte bine ce s-ar întâmpla la nivelul municipiului Chişinău dacă unul ca mine ar ajunge primar şi ce s-ar întâmpla după asta la alegerile viitoare. Ei înţeleg foarte bine că unul ca mine ar pune bazele unor alegeri libere în municipiul Chişinău, iar asta ar însemna jumătate de ţară şi asta ar însemna cel puţin 11 circumscripţii teritoriale. Iar pentru ei ar însemna câţiva paşi mai aproape de puşcărie. Şi atunci sigur că se vor opune cu tot arsenalul pe care îl au”, spune liderul Platformei DA.„Declaraţia celora de la CEC este destul de ambiguă. Eu sper că nu este un joc cu nervii oamenilor, cu nervii locuitorilor capitalei. Motivul pe care l-au adus ei că n-ar fi bani în buget nu poate să prindă, nu mai păcăleşti aomenii noştri cu asta”, a declarat preşedintele Platformei DA.Totuşi, în cazul în care aceste alegeri vor fi, Platforma DA va avea un candidat la primăria capitalei, a spus Andrei Năstase.„Platforma Demnitate şi Adevăr va avea un candidat la primăria Chişinău. Noi considerăm că în momentul de faţă avem nevoie de un candidat puternic pentru primărie, un candidat care ar întruni mai multe calităţi, inclusiv ale unui bun profesionist, dar şi ale unui lider politic capabil să câştige în faţa binomului Plahotniuc-Dodon. Noi avem încrederea că orice candidat care va fi susţinut direct sau indirect de PD, fie că va fi Ion Ceban, fie că va fi Silvia Radu, nu are absolut nicio şansă în faţa unui candidat puternic al forţelor proeuropene, democratice şi antioligarhice”, a conchis liderul Platformei DA.