Andrei Năstase a avut o întâlnire cu delegaţia Forului European pentru Democraţie şi Solidaritate

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.02.2018 15:48

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a primit vizita dele​gaţiei Forului European pentru Democraţie şi Solidaritate. Discuţia s-a axat pe realităţile din Republica Moldova şi, în mod special, a vizat situaţia socio-politică într-un an electoral, extrem de important pentru destinele ţării.



Şeful delegaţiei, dl Arjen Berkvens, a făcut o scurtă prezentare a colegilor săi, precizând că scopul vizitei este cunoaşterea obiectivă, echilibrată, a realităţilor din Republica Moldova. Domnia sa a spus că este la curent şi apreciază activitatea lui Andrei Năstase în calitate de lider al mişcării protestatare şi ar dori să afle punctul său de vedere asupra situaţiei din ţară.



Andrei Năstase a mulţumit oaspeţilor şi a specificat că a fost în permanenţă interesat de comunicare cu toate curentele politice europene, inclusiv cu socialiştii europeni şi că, deşi Platforma DA este un partid de centru-dreapta, programul său îmbină eminamente liberalismul cu elemente clare ale responsabilităţii sociale. „Să nu fii preocupat de toate segmentele sociale în Republica Moldova înseamnă să nu-ţi pese de ţara ta, căci aici suferă toţi cetăţenii deopotrivă, indiferent de orientarea lor politică sau de simpatiile geopolitice”- a spus Andrei Năstase, subliniind particularitatea societăţii moldoveneşti, polarizată excesiv pe motive geopolitice, intens folosite de guvernare pentru a menţine haosul controlat din ţară. „Alianţa informală PD-PSDM a condus la oficializarea unui preşedinte de buzunar şi funcţionează perfect, dincolo de aşa-zisa ostilitate afişată public. Dovadă e şi schimbarea sistemului proporţional de vot, care a fost făcută solidar prin votul exponenţilor din Parlament ai celor două partide controlate plenar de Plahotniuc”, a menţionat Andrei Năstase.



Fiind rugat să argumenteze inoportunitatea votului mixt, probată şi prin concluziile partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, Andrei Năstase s-a referit la lipsa reprezentativităţii potenţialilor aleşi, la marginalizarea femeilor şi a tinerilor, la încălcarea dreptului la libera alegere a diasporei, la posibilitatea largă de fraudă şi corupere a electoratului în circumscripţii etc. „Votul mixt este favorabil doar pentru cercul oligarhic de la guvernare, astfel el garantându-şi aflarea perpetuă la putere, după ce a fost de-a dreptul înfricoşat de procentul mare de voturi pe care l-a obţinut în prezidenţiale opoziţia emergentă. Atunci am formulat ideea de unitate a forţelor de opoziţie reală. Am făcut-o nu din interese meschine, ci tocmai pentru a obţine un scor cât mai mare în turul doi. Această schimbare a sistemului de vot a fost făcută exclusiv împotriva opoziţiei pro-europene reale şi împotriva democraţiei”- a menţionat preşedintele Platformei DA.



În cadrul întrevederii a fost pus în discuţie şi subiectul coalizării forţelor de opoziţie în vederea participării la scrutinul parlamentar din acest an. Andrei Năstase a amintit că documentul de formare a blocului Platforma DA-PAS pe principii de egalitate şi reciprocitate a fost semnat la 29 noiembrie. „Pe listele noastre comune, dar şi în circumscripţii, vor figura personalităţi integre, profesioniste, alese după exigenţele unor criterii elaborate de comun acord. Ceea ce înseamnă că candidaţii noştri nu vor fi neapărat exponenţi ai celor două partide, ci şi reprezentanţi ai societăţii civile şi a altor partide politice emergente”- a spus politicianul, subliniind că el personal va face tot posibilul pentru a păstra blocul electoral al opoziţiei anti-oligarhice.



Întrebările membrilor delegaţiei Forului European pentru Democraţie şi Solidaritate au vizat şi alte subiecte ale politicului moldovenesc. Gravele probleme sociale au fost exemplificate prin exodul masiv al populaţiei, provocat de sărăcie şi lipsa de oportunităţi profesionale a majorităţii cetăţenilor din Republica Moldova, în special a pensionarilor, printre care 573 000 trăiesc sub minimul de existenţă, stabilit de stat. „Credeţi că PD este un partid de stânga? În statut – da. Aşa a devenit şi membru al internaţionalei socialiste cu Plahotniuc, acest criminal notoriu, în funcţie de vicepreşedinte al acestei structuri importante! Dar în interiorul ţării, PD se afişează ca un partid de dreapta. În realitate, unica ideologie a PD e minciuna. Plahotniuc nu a lipsit de la guvernare din 2005, iar PD – din 2009. Este cert că în toţi aceşti ani, ei nu au făcut decât să se îmbogăţească în detrimentul oamenilor, al populaţiei, al ţării! În PD sunt cei mai bogaţi oameni din ţară! Ei discreditează complet valorile de stânga, iar politica externă Plahotniuc a transformat-o în chestiune de interes personal, manevrând fariseic exact aşa cum îi convine” – a spus Andrei Năstase.



Întrebat despre crimele financiare, produse în Republica Moldova şi cunoscute în toată lumea, pe lângă furtul miliardului, Preşedintele Platformei DA s-a referit şi la gestiuni frauduloase în proporţii extrem de mari, dezvăluite în raportul Curţii de Conturi pentru anul 2016 (frauda banilor publici atingând cifra de 20,8 mlrd lei), dar şi la landromatul prin care au fost spălaţi banii mafiei ruseşti în valoare estimativă de 30 mlrd de dolari. „Unele sume din miliardul furat au început să se reîntoarcă în ţară, fiind spălaţi prin achiziţii imobiliare etc., iar despre banii mafiei spălaţi prin landromat, pot să spun doar că aceştia au ajuns şi în vest. Mă întreb, pentru ce au fost folosiţi? Nu cumva pentru propaganda, care inundă ţările europene sau pentru alegerile prezidenţiale din SUA?” – a spus Andrei Năstase, subliniind necesitatea unei investigaţii plenare asupra modului în care banii mafiei ruseşti, trecuţi prin băncile din Republica Moldova, au fost investiţi în vest.



Pe final, Arjen Berkvens, şeful delegaţiei Forului European pentru Democraţie şi Solidaritate a mulţumit gazdei şi a reiterat ideea că opinia lui Andrei Năstase despre procesul socio-politic din Republica Moldova contează mult şi relaţiile dintre cele două structuri vor continua.