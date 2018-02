Parlamentul a votat o declaraţie prin care acuză Moscova de „amestec abuziv în politica din RM”: „Este un joc impus de anumite probleme pe care Plahotniuc le are în Rusia”

Parlamentul de la Chişinău a votat astăzi o declaraţie „privind condamnarea atacurilor Federaţiei Ruse asupra securităţii informaţionale naţionale şi amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova”. Se întâmplă după ce, acum două săptămâni, Duma de Stat a Rusiei a solicitat rezilierea contractului dintre Pervîi Kanal şi oligarhul Vladimir Plahotniuc, prin care principalul post de propagandă al Kremlinului este retransmis pe teritoriul Republicii Moldova.



În Declaraţie se spune că Rusia finanţează unele partide din Republica Moldova. Autorii documentului au refuzat să spună în plenul Parlamentului despre ce formaţiuni politice este vorba. Proiectul a fost examinat în lipsa fracţiunilor PSRM şi PCRM, care au părăsit mai devreme şedinţa Parlamentului.



„Cunoaştem că Republica Moldova este supusă, nu de astăzi, unei agresiuni din partea Rusiei. În textul declaraţiei, menţionaţi că există partide-satelit finanţate de Rusia. Aveţi date concrete: care sunt partidele-satelit ale Federaţiei Rusiei? Ori faceţi o declaraţie de dragul declaraţiei, ori numiţi acele partide şi facem demersurile necesare pentru a fi scoase în afara legii”, a declarat deputatul Lilian Carp.



„Avem astfel de partide, doar că nu veţi auzi de la mine nume. Este de competenţa organelor de drept să probeze fiecare implicare ilegală în activitatea electorală şi politică din RM”, a fost răspunsul lui Sergiu Sârbu.



„Cetăţeanul vede cine transmite canalele ruseşti pe teritoriul Republicii Moldova: este holdingul lui Plahotniuc. Nu este credibilă această declaraţie.Toată lumea înţelege că este un joc impus de anumite probleme pe care le are liderul dvs. de partid în Rusia”, a menţionat şi deputatul PLDM, Maria Ciobanu, referindu-se la dosarul penal pentru omor, iniţiat pe numele lui Plahotniuc de Comitetul de Anchetă al Federaţiei Ruse. Declaraţia liberal-democratei a rămas fără replică din partea celor din PD.



„În declaraţie se spune că prin intermediul unor partide finanţate de Rusia se atentează la securitatea naţională a RM. Avem un partid care a plecat de la şedinţa de astăzi. Ei nu ascund că sunt pro-Rusia. Ei votează împreună cu dvs. schimbarea sistemului electoral. Poate v-au atras într-o capcană împotriva Rusiei. Au urmat critici din partea UE în privinţa acestui proiect”, a spus şi vicepreşedintele fracţiunii PLDM, Vadim Pistrinciuc.



„Declaraţia are un caracter politic, nu are caracter normativ. Sistemul electoral va fi primul care va apăra integritatea RM”, a fost răspunsul lui Sârbu.



„Există o morală politică. Aţi ajuns să fiţi autorii unei asemenea declaraţii. Vreţi să spuneţi că nu ne garantează că voi veţi mai vota schimbări în sistemul electoral, poate demisii de guvern cu partide declarate de autori? Vom vota această declaraţie, pentru ca în primul rând voi să vă uitaţi peste ea şi să nu facem înţelegeri împreună cu PSRM”, a insistat Vadim Pistrinciuc.



Precizăm că, pe 24 ianuarie, Duma de Stat a Federaţiei Ruse a votat o declaraţie prin care a cerut conducerii Pervîi Kanal să rezilieze contractul încheiat cu Prime, deţinut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Motivul invocat a fost legea privind aşa-numita securizare a spaţiului informaţional din Republica Moldova, votată de Parlament şi semnată şeful Legislativului, Andrian Candu, în calitate de preşedinte interimar.



Şefului Comitetului pentru Afaceri CSI din cadrul Dumei de Stat, Leonid Kalaşnikov, a declarat atunci Plahotniuc a încheiat un contract cu Pervâi Canal şi doar se foloseşte de emisiunile de divertisment, care sunt populare în Republica Moldova. Totodată, Comitetul Dumei de Stat pentru Afaceri CSI a menţionat că deputaţii ruşi ar trebui să ofere o evaluare a acţiunilor lui Plahotniuc, care are cetăţenia rusă şi împotriva căruia Comitetul de Investigaţii a iniţiat un dosar penal pentru tentativă de omor.



Precizăm că iniţiativa promovată de PD şi votată de Parlament ca măsură împotriva propagandei ruseşti a stârnit controverse atât în rândul deputaţilor, cât şi a experţilor media, în condiţiile în care însuşi şeful acestui partid, oligarhul Vladimir Plahotniuc, retransmite în Republica Moldova principalul post de propagandă al Kremlinului. Experţii media consideră că această lege este o încercare de a împărţi piaţa publicităţii.