VIDEO

„Este un abuz, iar cel care stă în spatele tranzacţiilor se teme de lume”; Deputaţii comentează afacerile imobiliare din jurul „Casei albe” din Chişinău, atribuită lui Plahotniuc

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 08.02.2018 19:30

Afacerile imobiliare în jurul aşa zisei „Casa albă” din Chişinău este un abuz, iar cel care stă în spatele tranzacţiilor s-ar teme de lume. Astfel comentează unii deputaţi materialul de investigaţie din „Jurnalul Săptămânii" privind impunătorul palat de pe strada Timiş, atribuit oligarhului Vladimir Plahotniuc. În schimb, subalternii şefului Partidului Democrat se fac că nu ştiu despre ce este vorba.



„Este un caz cu adevărat ieşit din comun, o anomalie şi dacă se confirmă că în spatele acestei anomalii stă liderul Partidului Democrat, atunci, eu cred că dumnealui are probleme medicale. La modul serios vorbesc fără intenţia de a-l insulta. Eu cred că aceasta este o boală. Omul se teme de lume şi vrea ca, în jurul lui, să se asigure la câţiva kilometri că nu îl paşte nicio primejdie. De fapt, de ce te temi, de asta nu scapi. Ştiţi ce m-a mai pus în gardă, că oamenii se tem să vorbească. Noi am ajuns că oamenii se tem să deschidă gura şi să spună: cui i-a vândut apartamentul, la ce preţ la vândut, de ce l-a vândut şi fug de reprezentanţii mass-media ca dragul de tămâie”, a menţionat liberal-democrata Maria Ciobanu.



„Ceva nu este curat la mijloc şi astfel apar multe semne de întrebare. În ţara asta unde lumea face banii cu greu, cineva îşi permite să demoleze case de locuit de lux şi lasă la bunul simţ al fiecăruia care îşi permite asemenea lucruri”, a adăugat deputatul PL Lilian Carp.



„Nu m-am documentat. Una este clar că se produce acum o concentrare a puterii, atât politice, economice, financiare, în jurul unor clanuri oligarhice şi unul din aceste clanuri este Partidul Democrat”, spune şi socialistul Bogdan Ţârdea.



„Pe mine mă pune în gardă asemenea situaţii, pentru că suntem într-o ţară presupus democrată, dar vedem că unii nici vecini nu vor să aibă, se străduiesc ca să cureţe locul, să se simtă comod în inima Chişinăului. Cred că este un abuz, dar organele de anchetă trebuie să se ocupe de acest caz”, consideră deputatul PLDM, Tudor Deliu.



„Ştiţi, eu am văzut emisiunea, destul de interesantă. Mi s-a părut puţin neordinar acest fenomen, se procură se vinde. Bine, piaţa imobiliară este în mişcare tot timpul, dar amploarea cu care s-a mişcat zona respectivă, mi-a dat şi mie semne de întrebare”, a spus Ştefan Creangă, deputat din grupul PPEM.



Aleşii poporului pe listele Partidului Democrat sunt prea scumpi la vorbă când ajung să fie abordaţi de către reporterul de la "Jurnalul Săptămânii". Unii afirmă că nu privesc emisiunile postului nostru de televiziune.



Potrivit investigaţiei care a fost difuzată sâmbătă la „Jurnalul Săptămânii”, în preajma unui monumental imobil de pe strada Timiş din Chişinău, numit „Casa albă”, pare să fie pus la cale un proiect pe cât de grandios, pe atât de misterios. În perimetrul a trei străzi, pe aproape două hectare, au fost vândute şi cumpărate aproape toate imobilele. A nimerit la bătaie chiar un bloc întreg de apartamente.



Printre noii proprietari se numără trei persoane cunoscute publicului - un fost ministru, un prezentator TV şi un jurist. Ceilalţi sunt persoane fizice, care nu au afaceri. Unii îşi ascund intenţiile, alţii spun că au doar rol de interpuşi.

Casele formează un lanţ în preajma luxosului palat, care i-ar aparţine oligarhului Vladimir Plahotniuc. "Este o neînţelegere şi o informaţie adusă în defavoarea Partidului Democrat". Astfel a reacţionat purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Vitalie Gamurari, la materialul de investigaţie despre tranzacţiile imobiliare din jurul „Casei albe”.



Reprezentanţii Primăriei Chişinău ne-au declarat că în perimetrul format de străzile Timiş, Nucarilor şi Bujorilor au fost eliberate doar autorizaţii de demolare şi nicidecum pentru vreun proiect urbanistic de modificare a zonei respective.