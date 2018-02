Va fi organizată o nouă adunare de constituire a grupului de iniţiativă privind anularea votului mixt; „Decizia CEC a fost ilegală”

După ce Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ privind anularea sistemului de vot mixt, va fi organizată o nouă adunare privind constituirea unui nou grup.



„Noi am luat act de decizia ilegală, abuzivă şi neîntemeiată a CEC de a nu înregistra grupul de iniţiativă. În continuare, am decis desfăşurarea unei noi adunări de constituire a grupului de iniţiativă”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, vicepreşedintele grupului de iniţiativă, Stela Uţică.



Adunarea va avea loc duminică, 11 februarie, la ora 8:30, la Filarmonica Naţională.



„Invităm toţi cetăţenii RM să fie prezenţi la această adunare, să nu uite de buletinele de identitate şi copiile lor. Haideţi să fim uniţi pentru ca să facem să urmeze o decizie dificilă din partea CEC de a nu înregistra grupul de iniţiativă”, a menţionat Stela Uţică.



„Mergem spre acest exerciţiu, spre repetarea acestei adunări, cu o convingere clară că mergem să ne execută drepturile democratice. Dreptul de a participa la guvernarea ţării, de a ne executa drepturile constituţionale, dreptul la asociere. Mergem înainte cu convingerea că decizie CEC este ilegală şi a fost injustă, a fost o încălcare a acestor drepturi”, a adăugat Andrei Lutenco, director de programe la Centrul de Politici şi Reforme.



În continuare, Andrei Lutenco a reiterat mesajul organizatorilor privind implicarea în procesul de formare a grupului de iniţiativă privind anularea sistemului electoral mixt.



„Fiecare cetăţean al RM are dreptul să fie reprezentant în organul legislativ, în Parlament. Acesta este un drept fundamental, care, din păcate, ne este luat. Anume această motivaţie ne face să venim cu iniţiativa de a anula sistemul electoral mixt, pentru că el este unul nereprezentativ, încalcă dreptul nostru să contribuim, prin vot, la alegerea conducerii RM. Acest sistem are scopul de a ţine la guvernare această clasă politică coruptă”, a declarat expertul economic Sergiu Tofilat.



„În republica Moldova s-a oploşit corupţia în domeniul economic, corupţia în justiţie şi corupţia politică. Ni s-a spus de mai multe ori că se încearcă a face guverne aşa-numite tehnocrate, la care revin toate aceleaşi persoane care au permis aceeaşi fraudă din sistemul bancar, vin persoane care au pus pe umerii cetăţenilor acea datorie de un miliard de dolari”, a spus directorului executiv al Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc.



„Grupul reprezintă interesele cetăţenilor. S-a produs o fărădelege şi încă continuă. Noi ne-am adunat ca să reîntoarcem RM pe calea democraţiei. Ne este luat dreptul pentru care ne decide viitorul”, a menţionat interpretul Pasha Parfeni.



Amintim că pe 12 ianuarie curent, Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului republican legislativ privind anularea sistemului de vot mixt. Pentru respingerea iniţiativei au votat şase membri ai comisiei, iar împotrivă s-au expus doi membri.