Un an de la votul pentru Programul de ţară al Platformei DA; Andrei Năstase: „RM trebuie să devină o ţară în care să vrei să trăieşti acum, dar nu peste zece ani, cum estimează guvernarea”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 05.02.2018 13:01

Astăzi se împlineşte un an de la votul pentru Programul de ţară al Platformei Demnitate şi Adevăr, care a fost prezentat pe 5 februarie 2017. Preşedintele Platformei DA, Andrei Năstase, spune că Programul propune transformarea Republicii Moldova într-o ţară în care să vrei să trăieşti acum, dar nu peste zece ani, aşa cum estimează actuala guvernare.



„Astăzi se împlineşte un an de la votarea Programului de ţară al Platformei DA, proiect care va transforma Republica Moldova într-o ţară în care să vrei să trăieşti. Platforma DA ştie cum poate fi creată o ţară în care să vrei se trăieşti acum. Nu mai este un secret că guvernarea este incapabilă de a iniţia şi duce la bun sfârşit o reformă. Drept dovadă este şi ultima statistică a FISC-ului, care arată că numărul contribuabililor care achită impozite şi taxe s-a redus cu aproximativ 11 mii. Ceea ce înseamnă că în Republica Moldova nu există un climat investiţional atractiv. Guvernarea nu este capabilă să facă acest lucru. Există mai mute cauze, printre care furtul miliardului, persecuţiile realizate prin intermediul FISC-ului şi controalele selective. Atât timp cât aceste lucruri nu vor fi soluţionate, în Republica Moldova agenţii economic nu vor putea să-şi dezvolte activităţile”, a declarat Liviu Vovc, vicepreşedintele Platformei DA.



În context, liderul Platformei DA, Andrei Năstase, a venit cu un apel către cetăţenii RM: „Îndemn toţi cetăţenii Republicii Moldova să intre pe site-ul Platformei DA, unde este Programul de ţară al formaţiunii, Republica Moldova – o ţară în care să vrei să trăieşti”.



„Acest slogan al Platformei DA a fost furat de guvernare. Platforma DA este pentru o ţară în care să vrei să trăieşti, aşa facem noi ţara noastră, Republica Moldova, o ţară în care să vrei să trăieşti acum, dar nu peste zece ani, aşa cum estimează această guvernare oligarhică-criminală. Această guvernare, care în an electoral, 2018, vine în spaţiul public şi ne spune că va micşora preţul la gaze cu 20 la sută, în timp ce Moldova-gaz vorbeşte de 11%. Aceşti indivizi, după perioade îndelungate de timp ne-au supus să plătim preţuri exorbitante la gaze, în an electoral, vor să ne spună că vor micşora preţul la gaze. Ne mint în continuare că au mărit pensiile cu 38 la sută. Veniţi cu noi în fiecare sâmbătă şi duminică prin sate şi o să vedeţi cine a avut parte de o majorare de pensie despre care au trâmbiţat la TV. În 2017, Republica Moldova a procurat gazele naturale la un preţ de 163 de dolari, la consumatorul final preţul a ajuns de 343 de dolari. Adică de două ori mai mult, cu 110% mai mult. De ce cetăţenii Republicii Moldova au fost supuşi să plătească nişte preţuri exorbitante, iar în an electoral să fie promisă o micşorare de 20 la sută, dar şi asta nesigură”, a adăugat Andrei Năstase.



„Iată de ce oamenii noştri trebuie să-şi pună problema dacă guvernarea mai are dreptul să conducă această ţară”, a mai menţionat Andrei Năstase.



Amintim că pe 5 februarie 2017 a fost convocat cel de-al II-lea Congres Extraordinar al PPDA, unde au fost votat Programul de ţară al formaţiunii.