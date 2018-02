Platforma DA: „Sectorul agroalimentar din RM, monopolizat de companiile apropiate cercului oligarhic; Fermierii continuă să fie în mare pierdere”

Sursa: jurnal.md Foto: privesc.eu 05.02.2018 11:49

Companiile apropiate cercului oligarhic îşi extind tot mai mult controlul asupra sectorului agroalimentar din Republica Moldova. Astfel, veniturile agricultorilor sunt mici, iar preţurile la mărfurile agroalimentare sunt exagerate pentru consumatorii finali. Declaraţiile au fost făcute de membrii Platformei DA în cadrul unei conferinţe de presă.



În context, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, a declarat că „Platforma DA cere ca Legea nr. 257 să fie respectată şi implementată plenar, ceea ce ar corespunde intereselor fermierilor şi consumatorilor şi, totodată, ar slăbi esenţial cartelul intermediarilor”.



„Aproape în fiecare an, atunci când avem recoltă bună, avem acelaşi tablou. Pe piaţă intervine firma Trans-Oil, care oficial are poziţie dominantă, şi impune nişte preţuri mizere de procurare a grâului, porumbului, iar celelalte companii sunt nevoite să se conformeze. În aceste condiţii, zeci de mii de fermieri sunt impuşi să comercializeze producţia agricolă sub nivelul de sinecost. Această situaţie se repetă aproape în fiecare an”, a menţionat vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



În continuare, Alexandru Sluari a spus să din cauza acestei situaţii majoritatea agricultorilor sunt în mare pierdere. „În mai multe ţări există situaţia cu supra-producere, dar în permanenţă statul are grijă de fermieri. Alte state au pârghii eficiente, acolo se respectă legislaţia concurenţei şi nu există diferite carteluri. La noi Consiliul Concurenţei u face nimic. În alte ţări statul intervine cu subvenţionarea sau cu politica de intervenţie. Din păcate, la noi statul nu face aşa şi din acest motiv suferă şi consumatorii. Statul nu rea să sprijine agricultorii, dar nici consumatorii”, a continuat vicepreşedintele Platformei DA.



„Guvernarea este preocupată de stoarcerea banilor din buzunarelor cetăţenilor”, a punctat Alexandru Slusari.



Totodată, Platforma DA propune înfiinţarea unui Fond de Intervenţii, care ar putea activa pe principiul autofinanţării.



„Platforma DA îşi reiterează o parte din programul său politic, anume programul descentralizarea, debirocratizaeea, detenebrizarea, demonopolizare, precum şi deofsorizarea. Astăzi vorbim în mod prioritar de demonopolizare”, a declarat Andrei Năstase.



Vedeţi mai jos Declaraţia lansată de Platforma DA în legătură cu acest subiect:



Platforma Demnitate şi Adevăr constată cu îngrijorare că în sectorul agroalimentar din Republica Moldova, majoritatea pieţelor angro de produse agricole sunt monopolizate de către companii apropiate cercului oligarhic.



În consecinţă, veniturile agricultorilor sunt mici, iar preţurile la mărfurile agroalimentare sunt exagerate pentru consumatorii finali, marea majoritate a cărora o constituie pensionarii, bugetarii, cadrele didactice şi medicale, studenţii, ale căror venituri adesea sunt sub minimumul de existenţă.



Încă în 2008 urma să intre în vigoare Legea nr. 257 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, care prevede crearea Fondului special de Intervenţii pe piaţă - un mijloc eficient de sprijin acordat fermierilor şi populaţiei ţării în întregime.



Constituirea acestui fond era destinată procurării de către stat, în anumite situaţii critice, a unor cantităţi determinate de producţie agricolă, cu constituirea şi depozitarea stocurilor de intervenţie şi introducerea ulterioară pe piaţă a acestora.



Contrar prevederilor legislaţiei, în mod premeditat, până în prezent un Fond de Intervenţii în Republica Moldova nu există.



Politica de intervenţii pe pieţele agroalimentare este practicată atât în ţările Uniunii Europene, cât şi în mai multe state CSI. În situaţia când preţurile la unele produsele agricole, cum ar fi grâul, porumbul, orzul, carnea în masă vie etc. scad până sub pragul de rentabilitate pentru producătorii agricoli, entitatea publică abilitată intervine pe piaţă şi procură din banii Fondului de intervenţii anumite cantităţi de produse la preţuri avantajoase pentru agricultori, creând stocurile necesare.



Ulterior, în cazul unor calamităţi naturale (secetă excesivă, îngheţuri etc.), când se atestă creşterea vertiginoasă a preţurilor la producţia agricolă, statul intervine pe piaţa produselor alimentare, prin vânzarea stocurilor create anterior. Produsele respective sunt comercializate la preţuri mai reduse decât cele de piaţă, astfel încât costurile produselor de primă necesitate pentru populaţie să nu crească brusc.



Important de reţinut e faptul că după înfiinţarea Fondului de Intervenţii printr-o alocare iniţială de mijloace băneşti, în continuare, acesta poate activa pe principiul autofinanţării.



Pornind de la cele expuse, Platforma DA cere ca Legea nr. 257 să fie respectată şi implementată plenar, ceea ce ar corespunde intereselor fermierilor şi consumatorilor şi, totodată, ar slăbi esenţial cartelul intermediarilor.