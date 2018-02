Chiril Moţpan: Demnitatea şi adevărul sunt cel mai bun răspuns în faţa slugărniciei şi mârşăviei // INTERVIU

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA , secretarul general al Platformei Demnitate şi Adevăr, Chiril Moţpan a vorbit despre cum decurg discuţiile dintre Platforma DA şi PAS privind criteriile de selectare a candidaţilor în alegeri, dacă consideră în continuare că sistemul mixt trebuie anulat, în ce măsură crede că va influenţa factorul geopolitic următoarele alegeri, ce atitudine are PDA faţă de partidele unioniste, dar şi faţă de electoratul unionist, dar şi despre alte aspecte importante.Ne consultăm sistematic. Negocierile sunt la o etapă avansată şi sperăm că vom intra într-un ritm din ce în ce mai bun. A fost creată o echipă de lucru PPDA/ PAS, care elaborează în prezent criteriile în baza cărora vor fi selectaţi şi evaluaţi candidaţii la funcţia de deputat ce vor fi incluşi pe lista comună a celor două partide. Scopul nostru asumat e cel de a crea o clasă politică calitativ nouă. Pentru asta toţi candidaţii trebuie să aibă merite incontestabile. Sunt mai multe calităţi ce trebuie luate în calcul: integritatea, profesionalismul, imaginea publică, activismul politic şi civic al candidaţilor care vor reprezenta blocul electoral. Respectiv, fiecare propunere este discutată şi evaluată riguros. Programul electoral pe care îl vom prezenta va fi şi el unul realist, bine argumentat şi expertizat, axat pe schimbarea radicală a lucrurilor, îmbunătăţirea semnificativă a vieţii cetăţenilor noştri. E un proces absolut inedit în istoria politicii moldoveneşti.Suntem deschişi pentru a include în liste reprezentanţi ai tuturor forţelor realmente anti-oligarhice, pro-europene, care întrunesc criteriile de integritate şi profesionalism. Am mai spus că nu intenţionăm să ne bazăm pe declaraţii lozincarde sau pe apartenenţa la anumite partide. Listele vor fi elaborate conform unor principii clare şi transparente.Nu vedem nicio problemă, dacă vor corespunde criteriilor de profesionalism, integritate etc. asupra cărora vom conveni şi dacă pretendenţii îşi vor asuma valorile fundamentale ale ambelor partide, precum şi obiectivele programului electoral. Pe listele blocului anti-oligarhic, pro-european Platforma DA şi PAS, societatea civilă va fi reprezentată prin personalităţi marcante, care nu au făcut parte din sistem şi au toate abilităţile pentru a pune umărul la edificarea statului de drept. Implicarea reprezentanţilor societăţii civile în actul electoral este sprijinită şi de conducerea de vârf a Uniunii Europene.: Nici PPE, nici alţi parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova nu consideră că este corect să se implice în procesele noastre interne. Membrii celui mai influent partid de pe scena politică a Uniunii Europene, desigur, îşi dau seama că Moldova poate fi salvată, sub aspect politic, nu de reprezentanţii vreunei structuri internaţionale, ci doar de cetăţenii angajaţi şi conştienţi, de pe loc şi din diaspora, care îşi vor da votul, oriunde ar fi ei, pentru forţele progresiste. PPE şi-a expus tranşant poziţia faţă de schimbarea sistemului de vot, pe care o consideră un derapaj antidemocratic al regimului de la Chişinău. Îndemnul Partidului Popular European este să consolidăm societatea şi să facem tot ce putem pentru a opera schimbări după alegerile parlamentare, pe care demult le aşteaptă marea majoritate a cetăţenilor.: E o idee la care nu ne-am permite niciodată să renunţăm. Sistemul mixt este fructul otrăvit al binomului Plahotniuc-Dodon. E un sistem ce are drept scop unic menţinerea Moldovei în captivitate, sub dictatura unui mafiot. E un sistem ce va perpetua sărăcia, corupţia şi exodul populaţiei din ţară. Iată de ce Platforma DA va susţine şi în continuare toate acţiunile întreprinse de societatea civilă în vederea anulării acestei aberaţii legislative. Ne-am expus în repetate rânduri opinia în această privinţă, am făcut şi vom continua să facem uz de toate metodele legitime pentru a nu admite dezastrul. Dacă nu reuşim, suntem gata să participăm la alegeri chiar şi în aceste condiţii vitrege. Suntem capabili să organizăm mobilizarea maximă a alegătorilor împotriva guvernării Plahotniuc-Dodon şi, ulterior, să facem ordine în toate domeniile aflate acum în criză.: Discuţiile despre geopolitică sunt o sperietoare la care recurg, de obicei, anume cei care nu au nicio altă speranţă de a se menţine la putere. „Tancurile ruseşti” sau „Europa homosexuală” sunt calul de bătaie pe care adepţii lui Plahotniuc şi Dodon îl folosesc pentru a speria tabăra adversă. Prezentându-l pe Dodon drept „omul Moscovei”, Plahotniuc îşi dă aere de mare pro-european şi apărător al cursului de integrare. Dodon îi face jocul, prezentând electoratului pro-rus o imagine falsă: uitaţi-vă câte eforturi fac eu ca să restabilesc relaţia cu Rusia şi cum sunt sabotat de aceşti pro-europeni. Dar cert e că ambii sunt nişte penali, care trebuie detronaţi şi deferiţi unei justiţii reformate, independente.Principalul nostru adversar va fi, bineînţeles, puterea oligarhică. Cei care, căutându-şi doar avantajul propriu, distrug ţara din interior şi alungă cetăţenii de acasă. Cei care nu ezită să recurgă la orice mârşăvie pentru a-şi asigura locul la troacă. Cei care îşi schimbă de pe o zi pe alta culoarea politică, făcând declaraţii pline de patos în faţa camerelor de luat vederi.Al doilea adversar, nu mai puţin periculos, este Partidul Socialiştilor, în prezent un apendice al acestui regim, care, învăţând, probabil, de la nişte experţi internaţionali în manipulare – există asemenea organizaţii oculte –, toarnă minciuni şi calomnii fără cea mai mică ezitare, apăsând pe locurile sensibile ale electoratului lor.Demnitatea şi adevărul sunt însă cel mai bun răspuns în faţa slugărniciei şi mârşăviei. Şi sunt sigur că oamenii de bine se vor regăsi în mesajul şi buna noastră credinţă.: Unionismul este un curent social constituit din oameni informaţi, pregătiţi, demni şi nu se defineşte prin apartenenţa la un partid sau altul. Din păcate, acest deziderat sfânt şi pentru mulţi activişti ai Platformei DA, este folosit de Plahotniuc pentru a-şi crea tot felul de sateliţi ai PD şi a fragmenta bazinul electoral cu adevărat pro-european. Aceştia îndeamnă oamenii să rămână în mizeria şi corupţia cultivată de un regim mafiot, în aşteptarea unui miracol – Unirea! Este o abordare cinică. Până la Unire ce să facem? Să stăm într-o parte, să fim complici la crimele mafioţilor, sau să luptăm cu aceştia? Iată de ce nu dorim să polarizăm societatea pe criterii de acest gen. Dimpotrivă, solidarizarea trebuie să ne unească în dorinţa de a construi aici, acasă, un stat prosper, un stat de drept. Cei incluşi în listele noastre comune vor fi aleşi nu pe baza prezenţei sau absenţei convingerilor unioniste, ci a integrităţii personale, angajamentului faţă de valorile autentice, disponibilităţii de a se dedica şi a munci în folosul contemporanilor, a oamenilor acestui pământ.