Opinii: „Concluziile enunţate de Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene - o constatare oficială a degradării democraţiei în RM”

Concluziile enunţate de Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene denotă o constatare oficială a degradării democratice în Republica Moldova, care alunecă pe panta unui regim autoritar sau chiar dictatorial. Sunt câteva dintre opiniile exprimate la ediţia de aseară a talk-show-ului "Ora expertizei", unde s-a dezbătut documentul emis la Bruxelles.



Invitaţilor emisiunii li se pare straniu că autorităţile salută un document, care abundă în critici la adresa statului de drept în Republica Moldova.



„Acum pentru Europa este evident că Republica Moldova s-a transformat de la istoria de succes într-o istorie de succes a unui clan. Nu doar noi observăm că la capitolul luptei cu corupţia dacă noi să analizăm ultimii doi ani, e praf în ochi! Această guvernare nu merită să primească finanţarea cu certitudine. Altă întrebare că există cetăţenii, există oamenii şi există guvernarea”, a declarat vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



„În Republica Moldova sunt încălcate regulile democraţiei şi avem de-a face cu un stat controlat. Libertatea presei. O spune nu deschis, dar spune că da, voi luptaţi cu propaganda externă, dar ce faceţi cu propaganda internă prin aceste holdinguri? Noi avem două holdinguri, unul controlat de Plahotniuc şi altul controlat oficial de Furculiţă, neoficial de către Dodon”, a adăugat deputatul PL Lilian Carp.



„Tonalitatea acestui document vorbeşte despre faptul că cei de la Bruxelles, cei de la Consiliul European înţeleg că au de a face cu nişte oameni care nu au nimic în comun cu valorile europene, cu nişte oameni care au capturat acest stat şi, pur şi simplu, încearcă să-i menţină în anumite limite. E o ruşine mare, într-adevăr e o ruşine naţională ca noi, după nouă ani de integrare europeană declarată, să obţinem un document care este cel mai critic. Este într-un fel certificatul de moarte a istoriei de succes, a integrării europene sub această guvernare”, a spus comentatorul politic Alexei Tulbure.



O intervenţie a avut-o şi expertul Fundaţiei universitare a Mării Negre, Petrişor Gabriel Peiu.



„Este un act cel puţin de lipsă de onestitate să spui că acest raport este încurajator. Încurajările au dispărut demult. La nivelul instituţiilor europene este o răceală destul de accentuată, permanentizată în raport cu evoluţiile Republicii Moldova. Toată lumea nu poate să uite ceea ce s-a întâmplat cu acest furt al miliardului şi nu poate să uite evenimentul cel mai recent: şi anume modul în care s-a pervertit legea electorală în Republica Moldova”, a spus Petrişor Gabriel Peiu.



Alianţa dintre Vladimir Plahotniuc şi Igor Dodon, negată de altfel de către cei doi, este una cunoscută, mai adaugă Peiu.



„Nimeni nu o spune sigur pentru că nu este diplomatic să spui, dar toată lumea vorbeşte şi se referă la un fel de conivenţă, de complot care este între preşedintele Republicii Moldova şi principalul partid de guvernământ. Toţi văd în aceste acţiuni un atentat la democraţie. Dacă liderul principalului partid de guvernământ se duce în Statele Unite sau în altă parte şi aranjează cu personalităţi din linia a doua sau a treia a acelor administraţii şi vin cu mesaje pe care le interpretează într-un anumit fel, realitatea e cu totul alta. Republica Moldova este izolată totuşi şi din punct de vedere financiar, şi din punct de vedere politic şi nu are o perspectivă clară”, a comentat Peiu.



În altă ordine de idei, invitaţii au discutat despre agitaţia electorală în şcoli, negată însă de către Partidul Democrat, dar şi despre starea de frică instaurată în societate.



„Intri într-o instituţie de învăţământ, dar vă rog credeţi-mă eu de dimineaţă astăzi am fost în cel puţin cinci localităţi, raionul Străşeni în care încerc să discut cu lumea. Este anul 33, când lumea se teme că cineva ceva să-l vorbească, că a stat de vorbă, că în cazul când l-a văzut, este om special de la partid care el se duce şi face donos. Noi avem de-a face astăzi deja cu instaurarea unei dictaturi”, a afirmat Lilian Carp.



„Iată toată opoziţia reală, toată societatea Republicii Moldova trebuie să-şi amintească istoria că după anul 33 a urmat anul 37 şi iată noi dacă nu vom fi exigenţi şi nu ne vom opune, putem avea consecinţe ireversibile”, a menţionat Alexandru Slusari.



Afirmaţiile invitaţilor nu au fost deocamdată comentate de către vreun exponent al guvernării.