FOTO

Andrei Năstase îşi continuă întrevederile cu diplomaţii europeni; Ce a discutat cu ambasadorul Cehiei în RM, Zdeněk Krejčí

Sursa: jurnal.md Foto: Platforma DA 28.02.2018 12:17

Preşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, îşi continuă întrevederile cu ambasadorii acreditaţi la Chişinău. Liderul DA a discutat astăzi cu ambasadorul Cehiei Zdeněk Krejčí. La întâlnire au participat Inga Grigoriu, vicepreşedinta partidului şi Chiril Moţpan, Secretarul General al formaţiunii.



Andrei Năstase a mulţumit oaspetelui său pentru receptivitate şi a menţionat importanţa asistenţei pentru dezvoltare oferită de către Cehia ţării noastre prin intermediul Programului de Cooperare pentru Dezvoltare, în cadrul căruia sunt implementate proiecte în diverse domenii, precum protecţia mediului, agricultură, dezvoltare socială etc.



Totodată, Andrei Năstase şi-a exprimat doleanţa de a accelera procesul de colaborare economică cu Cehia.



„Conform volumului schimburilor comerciale cu Republica Moldova, Republica Cehă se află pe locul 10 printre ţările UE care întreţin relaţii economice cu statul nostru. Cred că se poate mult mai mult şi atunci când Platforma DA va veni la putere, relaţiile economice dintre ţările noastre vor fi mai dinamice cu siguranţă. Platforma DA reuneşte mai multe segmente sociale din Republica Moldova şi cunoaştem foarte bine necesităţile diferitor sectoare, aşa că, având experienţa cehă în agricultură, viticultură, turism etc. vom încerca să identificăm mai multe oportunităţi de colaborare dintre statele noastre”, a menţionat Andrei Năstase.



Discuţia s-a axat în principal pe situaţia socio-politică din Republica Moldova, ambasadorul ceh menţionând că aceasta este destul de complicată din cauza imprevizibilităţii şi a duplicităţii unor jocuri politice, în special într-un an electoral. În ceea ce priveşte situaţia pre-electorală, preşedintele Platformei DA a menţionat că formaţiunea sa optează pentru consolidarea opoziţiei pro-europene reale.



„Dacă Uniunea Europeană nu va ţine cont de condiţionările impuse guvernării şi îi va acorda suport financiar ignorându-le, vectorul european al ţării mele ar putea fi compromis definitiv. Din aceste considerente, este necesar ca asistenţa UE să fie acordată doar în baza respectării unor condiţionalităţi care sunt legate strict de progresele înregistrate în implementarea reformelor în interesul oamenilor. Doar prin asemenea abordare, ar fi încă posibil de a determina guvernarea să nu se limiteze doar la mimarea reformelor ci chiar să întreprindă anumite acţiuni care sunt necesare cetăţenilo”, a declarat Andrei Năstase.



În cadrul discuţiei preşedintele Platformei DA a vorbit şi despre fariseismul legii anti-propagandă, despre jocurile binomului Plahotniuc-Dodon, despre înţelegerile ascunse ale acestora şi împărţirea consensuală a funcţiilor în justiţie, diplomaţie, etc., despre faptul că guvernarea actuală dispune de tot ce-i trebuie pentru a realiza reforme, dar nu o face pentru că asta ar însemna că tot ea va ajunge pe banca acuzaţilor şi-şi va pierde monopolurile şi veniturile ilicite din economia tenebră.



Ambasadorul Zdeněk Krejčí a reiterat opinia Comisiei de la Veneţia cu privire la inoportunitatea schimbării sistemului de vot, menţionând că „sistemul mixt cu un singur tur atentează la reprezentativitatea aleşilor şi deformează mult rezultatele scrutinului”.



În aceeaşi ordine de idei, Inga Grigoriu a menţionat discriminarea crasă a diasporei, în condiţiile în care unui milion de moldoveni plecaţi peste hotare li s-au atribuit doar trei mandate.



Chiril Moţpan a atras atenţia asupra încălcării drepturilor omului în Republica Moldova prin persecuţii pentru implicare politică: „Vorbim deja despre represalii ca pe timpurile de tristă faimă. Avem oameni cu dosare penale deschise doar pentru că au participat la proteste sau s-au alăturat Platformei DA”. Referitor la acest subiect, Excelenţa Sa a solicitat de la reprezentanţii partidului mai multe informaţii despre persecuţiile membrilor şi simpatizanţilor formaţiunii.



Ambasadorul ceh s-a arătat interesat de menţinerea dialogului cu Platforma DA, în special într-o perioadă foarte importantă pentru politicul moldovenesc.