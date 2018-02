Federica Mogherini: Republica Moldova are nevoie de măsuri anticorupţie, reforme în justiţie şi economie

După criticile dure de la Bruxelles, unde Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene şi-a exprimat regretul pentru faptul că autorităţile din RM au ignorat o parte din avizul Comisiei de la Veneţia, şi coordonatoarea politicii externe a UE, Federica Mogherini, a declarat că eliberarea primei tranşe din asistenţa financiară multianuală pentru Moldova se va decide după o evaluare a îndeplinirii condiţiilor de politică economică din memorandumul de înţelegere, şi a precondiţiilor politice.Declaraţia a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă. „Ceea ce aţi detectat în lungile concluzii - lungi, unanime şi foarte apreciate de toate statele member, concluzii - este de fapt ceea ce am modelat ca un amestec balansat de mesaje, pe care l-aş putea rezuma într-o singură propoziţie, anume că Uniunea Europeană sprijină ferm Moldova şi pe cetăţenii ei”, a spus Federica Mogherini.„Trebuie să fie clar că nu avem nici un fel de agendă politică internă, Uniunea Europeană se ocupă de instituţii în beneficiul cetăţenilor, asta este singura agendă pe care o avem”, a declarat coordonatoarea politicii externe a UEAstfel, Republica Moldova are nevoie de reforme, susţine Federica Mogherini.„Ştim foarte bine, pentru că aflăm de la cetăţenii Moldovei, şi vedem tendinţele din societate, că e nevoie ca un anumit număr de măsuri să fie luate, pentru ca sprijinul să fie credibil, şi pentru a obţine întregul să potenţial. Iar asta vine cu măsuri anticorupţie, reforma justiţiei şi toate măsurile pe care le-aţi menţionat. Reforme! Aşa că cele două lucruri nu sunt în contradicţie. Sprijinul nostru e pentru oameni şi pentru ţară, şi el are nevoie de măsuri naţionale puternice, credibile ale autorităţilor de combatere a corupţiei, de reformă a justiţiei şi de reforme economice”, a conchis coordonatoarea politicii externe a UE.