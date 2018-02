Andrei Năstase: „Nu vom face niciodată alianţă cu Plahotniuc şi gruparea sa care a uzurpat puterea în Republica Moldova”

Avem voinţa politică pentru a edifica un stat pentru oameni, unul în care să vrei să trăieşti, dar să fie clar: orice colaborare cu partidul lui Plahotniuc este exclusă din start. Sunt câteva dintre declaraţiile preşedintelui Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, făcute în cadrul unui interviu pentruPreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr afirmă că nu va colabora cu Partidul Democrat sub nicio formă.„Nu vom face niciodată alianţă cu Plahotniuc şi gruparea sa care a uzurpat puterea în Republica Moldova. Avem această înţelegere clară şi cu partenerii noştri de bloc, de aceea spun cu toată tăria că nimeni şi nimic nu ne poate schimba poziţia fermă. Plahotniuc este cancerul Republicii Moldova şi el trebuie extirpat. Altfel, ca şi metastazele, acesta va sufoca ţara şi o va duce la faliment, la dispariţie ca stat. Clasa politică trebuie schimbată totalmente, iar hoţii trebuie să stea acolo unde le e locul într-o ţară civilizată şi democratică – la puşcărie. Deci, să fie clar: noi nu ne facem frate cu dracul ca să trecem puntea. Orice colaborare cu partidul lui Plahotniuc este exclusă din start. Platforma Demnitate şi Adevăr nu face alianţe pentru a putea concura pentru Preşedinţie sau pentru a accede în Parlament. Obiectivul pe care l-am urmărit în permanenţă a fost şi rămâne consolidarea forţelor politice şi civice în vederea scoaterii din captivitate a ţării şi oferirea oamenilor a unui trai decent, în demnitate, bunăstare şi siguranţă la noi acasă”, a punctat Andrei Năstase. Iar în ceea ce priveşte principiile de selecţie a candidaţilor Platformei DA pentru alegerile din acest an, accentul este pus pe meritocraţie şi pe integritate, subliniază liderul formaţiunii.„Meritocraţia este o garanţie că mai avem un viitor. Vorbele frumoase, titlurile şi diplomele sunt bune, dar fără fapte concrete, fără luptă evidentă în numele şi pentru binele celorlalţi, nu valorează nimic. Pentru Platforma DA acesta este un principiu absolut, esenţial pentru constituirea unei liste puternice şi atractive pentru cetăţeni. De altfel, noi, cei de la Platforma DA, aşa ne-am şi constituit, pe principiul luptei cu regimul criminal. Când s-a furat miliardul, am ieşit în stradă, am luptat din stradă, n-am stat ascunşi prin birouri. Evident, trebuie să ţinem cont neapărat de integritatea candidaţilor pentru ca după alegeri să fim siguri că nimeni, dar nimeni nu va putea fi corupt, cumpărat nici cu milioane de euro, aşa cum s-a întâmplat cu fiecare al treilea membru al actualului Parlament nelegitim. Da, avem voinţa politică pentru a edifica un stat pentru oameni, unul în care să vrei să trăieşti”, susţine Andrei Năstase. O altă întrebare a ţinut de remediile în vederea contracarării dezinformării în media ce poate avea impact asupra alegătorilor.„Singurul remediu poate fi presa independentă. Oriunde mă aflu, discutând cu demnitari, români, europeni sau americani, pun problema susţinerii presei libere şi independente, în special a celei de investigaţii, a posturilor de televiziune atacate mişeleşte de înţelegerea de cartel dintre Plahotniuc şi Dodon. Acesta este încă un motiv pentru care mergem cu orice ocazie în teritoriu pentru a informa oamenii prin viu grai. Sursa noastră de energie şi putere sunt oamenii cu care comunicăm şi care ne susţin. Nu banii furaţi, nu minciuna cu sclipici, nu manipularea cu presa cumpărată la kil”, a remarcat Andrei Năstase.Solicitat să descifreze strategiile de campanie electorală, politicianul a declarat că formaţiunea îşi propune să declanşeze propria agendă politică şi să discute cu cetăţenii.„Conform planului anti-criză al Platformei DA, în maximum 3 ani salariul mediu pe economie va fi dublat, toate pensiile vor fi ridicate peste minimumul de existenţă, iar pensia medie va fi majorată până la 60 % din salariul mediul pe economie. Un obiectiv important îl constituie şi anularea majorării vârstei de pensionare şi a stagiului obligatoriu, care s-au produs în mod arbitrar anul trecut. Vom institui în paralel un mecanism eficient de recuperare şi confiscare a averilor dobândite ilicit începând, evident, cu recuperarea miliardului furat de gaşca aflată azi la putere şi abrogarea legii antipopulare Plahotniuc – Filip, care pune pe umerii cetăţenilor restituirea în sumă dublă a miliardelor furate de la ei”, a mai spus Andrei Năstase.Un alt aspect important este restabilirea încrederii partenerilor externi, dar şi: „Vom crea şi vom implementa rapid programe speciale pentru producătorii autohtoni, pentru fermieri, pentru antreprenorii din businessul mic şi mijlociu, precum şi pentru oamenii din diaspora, dornici să revină acasă! Pentru că, da, avem voinţa politică mai mult decât suficientă pentru a edifica un stat pentru oameni, unul în care să vrei să trăieşti. Niciun buncăr nu-l va apăra pe Plahotniuc de judecata oamenilor cinstiţi din această ţară”Anterior, Vladimir Plahotniuc şi Igor Dodon au negat că ar avea un parteneriat.